En un hecho que sienta precedente, restituyeron los documentos robados a Edgardo Esteban Ex combatiente y Director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Se trata de su Cédula Militar de Identidad, la cual se intentó vender por una plataforma de internet,

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Guillermo Carmona, participó del acto oficial de entrega de su documentación a Edgardo Esteban. Carmona manifestó que “fue un acto muy emotivo”, y agregó que “Edgardo Esteban, ex combatiente de Malvinas y actual director del Museo Malvinas, ya se ha reencontrado con su documentación personal como soldado, la documentación que él tenía en su cédula de identidad militar”.

“Es un hecho sumamente destacable porque tiene que ver con la recuperación de un objeto que había sido ilegítimamente apropiado en el momento en que fue tomado como prisionero de guerra y un objeto que ha sido recuperado a partir de un procedimiento legal que ha involucrado a distintos protagonistas”, expresó el funcionario.

En ese marco, destacó que “en primer lugar a una investigadora, periodista e historiadora como Alicia panero fue quien dio la alerta respecto de la aparición en un mercado de subastas en red de este elemento, luego la intervino la Cancillería a través de la Embajada Argentina en Londres y también actuó un profesional argentino, un abogado argentino que desde su estudio jurídico llevó adelante las tareas”.

“Es es un caso de recuperación de un objeto que tiene que ver con la identidad un ex combatiente, tiene un enorme valor, no solamente para Edgardo Esteban como ex combatiente, sino también para referenciar que puede ser un precedente para otros casos similares que en el futuro aparezcan”, concluyó Carmona.