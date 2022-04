El Concejal adelantó que el 9 de mayo habrá una nueva comisión para tratar la iniciativa presentada en junio de 2020. Se mostró abierto a posibles modificaciones «siempre y cuando no desvirtúen el espíritu del proyecto».

El concejal de Nuevo Encuentro – FORJA, Javier Calisaya, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y ratificó la postergación de la sesión prevista para la próxima semana, que finalmente será realizada el 12 de mayo.

Previamente, el 9, habrá un nuevo encuentro de comisión para analizar el proyecto de su autoría que agitó el avispero en las últimas jornadas y que busca instaurar la paridad de género en el cuerpo.

«Se ha acordado postergar la sesión en base a las expresiones públicas del Intendente y de la Secretaria de la Mujer», indicó el edil, y agregó: «Creíamos conveniente abrir la discusión a una comisión más, especial, para tratar particularmente el proyecto el próximo 9 de mayo».

Este encuentro, resaltó, «brindará la posibilidad de generar modificaciones a esta ordenanza que se presentó en junio de 2020», aunque bregó porque estos cambios estén «fuera de los ejes principales».

Y es que si bien se mostró abierto a discutir el articulado, señaló que los potenciales cambios que incluya el Municipio «tienen que ser razonables y no desvirtuar el espíritu del proyecto». «Aceptamos que se redacte de mejor manera y que no se preste a malas interpretaciones, siempre que sea para darle legitimidad, pero pedimos que no se tiren por la borda dos años de trabajo».