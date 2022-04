Río Grande.- La concejal Miriam Mora celebró la decisión que “tomaron en el día de ayer los compañeros concejales, al tratar en las comisiones este asunto por el que hace tantos años venimos luchando y militando las mujeres de todos los sectores tanto políticos, gremiales, educativo y vecinas de la ciudad. Es un gran paso el que se está dando para avanzar en este tema”.

Consultada en relación a su ausencia, la edil esgrimió que “no pude estar en la comisión porque fui invitada a participar de un encuentro en Ushuaia de la Red de Concejalas de todo el país, donde se trataron temas de soberanía y de paridad también”.

En este sentido entiendo que “no debe ser una condición para tratar o no este asunto de paridad con la presencia o no del total de los concejales y concejalas, antes de viajar me puse en contacto con algunos de los ediles para solicitarles que no se detenga el tratamiento del proyecto porque yo no estaba, sabiendo que las invitadas estaban confirmadas y teniendo en cuenta que el proyecto también se encuentra alojado en la comisión 5 que me toca presidir”.

En relación a lo expresado por la representante de la Secretaría de la Mujer del municipio Alejandra Arce, Mora dijo que “me llamó mucho la atención que la secretaria diga que no es el momento para tratar paridad de género en el concejo, todos y todas vimos la foto en los medios con seis concejales varones tratando el tema, esa imagen es la que nos dice que es ya, que es ahora y es urgente tratar paridad. Expresó que falta pulir el proyecto, ¿que modificaciones solicitó a este proyecto que está en comisión desde junio del 2020? ¿no recuerda la secretaria que participó de las comisiones virtuales? Oportunidades para manifestar modificaciones no le han faltado. Usar como excusa la no presencia de 2 concejalas no alcanza, este proyecto fue presentado por mi compañero de bloque Javier Calisaya, quién se encontraba en la comisión, él, el autor del proyecto.

“Nos pide solidaridad y empatía para con la concejala Susñar, ¿desconoce la secretaria el acompañamiento de la concejala al proyecto?. La concejala Susñar está haciendo uso de su licencia por cuestiones de salud, mientras tanto esta casa legislativa debe seguir cumpliendo sus funciones”, expuso Mora.

También Mora sostuvo que “no estamos cerca de las elecciones, insistiendo que no hay apuro para tratarlo, por lo que la edil se preguntó si ¿deberíamos esperar época de elecciones, entonces?”.

Por tal motivo indicó que “los proyectos presentados por las concejalas y concejales siempre son tratados con seriedad en todos sus aspectos y debatidos todas las veces que sea necesario, explicarle y recordarle a la Secretaria Alejandra Arce que el Ejecutivo no maneja ni decide la agenda del Concejo Deliberante ni sus tiempos, no debería la funcionaria pretender la intromisión de un poder sobre el otro al expresar ‘que no son los tiempos, que no es el momento y que no hay apuro”, criticó la edil.

“ayer en la comisión estaban las y los que tenían que estar, hay un proyecto de paridad en el Concejo, entonces debemos trabajar en ese o tengo qué entender que están queriendo que el proyecto pase a archivo, que el Ejecutivo ingrese uno nuevo y sea tratado en la campaña electoral, por lo cual habrá que preguntarse cuál es el interés real de la funcionaria sobre este asunto”.

Asimismo la edil expresó que “es un proyecto que tiene estado parlamentario hace dos años y en mi comisión no ingresó ninguna propuesta para mejorar el mismo por parte de la secretaria Alejandra Arce, distinto fue el trabajo activo que vienen realizando desde la colectiva con los aportes constantes que han realizado al proyecto del concejal Calisaya”.

Por ultimo Mora manifestó que “creo que es un proyecto en recta final, de acuerdo a lo expresado hoy por cada una de las representantes que participaron, dejando en claro que ya no hay tiempo para dilaciones, que no hay motivos valederos para su no tratamiento, poniéndose todas a disposición para hacer solo aportes o modificaciones de índole técnica para su pronta aprobación, porque entienden que el momento es ahora”.