Gonzalo Rodríguez Chedrese asistió al jardín número 3 “Mundo de Colores” y luego paso en la primaria por las escuelas número 14 y número 7. El secundario lo cursó en la Comercio número 1 “Comandante Luis Piedrabuena”. Más tarde se recibió en Buenos Aires, en el Colegio de Cocineros del Gato Dumas, en una carrera que duró dos años y medio, obteniendo la titulación de cocinero profesional con orientación en Gerenciamiento Gastronómico.

“Yo elegí estudiar para chef porque en mi familia siempre estuvo muy arraigado lo que es la cocina, es lo que yo vi y mame desde muy chico, ver a mis padres cocinar a mis abuelos y también es una manera de brindar un poco de afecto y cariño a los demás, porque todo lo que una persona elabora con sus manos y es disfrutado por otros es muy bueno para uno mismo”, explicó el profesional

Respecto de su experiencia laboral, Rodríguez Chedrese comentó que trabajé en Río Grande, más precisamente en el restaurante Narciso, cerca de la plaza, fue una de mis primeras experiencias dentro de la cocina”, y agregó que “luego migré hacia otros trabajos, los cuales eran quizás un poco más retribuidos, pero no eran lo que yo quería, no era lo que a mí me apasionaba”.

A su vez, relató cómo fue salir de la isla para buscar nuevos rumbos laborales: “Decidí salir de la isla y mudarme a Buenos Aires, a Capital Federal, a probar un poco más de suerte, a ver cómo me iba en este ámbito profesional de la gastronomía y, al cabo de unos años, decidimos con mi mujer, mi actual pareja y madre de mi hija, probar suerte a ver qué se sentía estar fuerte afuera del país, sabiendo que en Europa, aquí, es más valorada la profesión de gastronomía y más redituable, y para probar también qué se sentía estar afuera”.

Acerca de su vida en la actualidad, Rodríguez Chedrese señaló que “estoy viviendo en Barcelona, en una ciudad en las afueras, y por suerte me está yendo bien, he trabajado en restaurantes grandes y hoy trabajo para una de las franquicias más grandes de España, que se llama “Más que menos”, como jefe de cocina”.

“Mi consejo para todos, sean de esta profesión o de cualquier otra, es que se animen, que prueben, que no se queden con las ganas, porque siempre es bueno arriesgarse por lo que uno siente y por lo que uno quiere”, concluyó el fueguino.