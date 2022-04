En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Whiteman señaló que “los pasos a seguir son en principio poder ubicar varios de los que todavía no han ingresado en otros edificios y nos han indicado se puede trabajar en el espacio de la escuela 19, dónde hay disponible 9 aulas”, aunque remarcó que “no son todas las que necesitamos pero es algo”.

La institución pasó de unos 500 alumnos y alumnas ingresantes cada año, a unos 1500 para el corriente año. A su vez, se suma la necesidad de incorporar alrededor de 100 docentes.

“El proceso para llegar a instalarse en una nueva sede es lento porque hay que seleccionar a los docentes que no estaban seleccionados en la institución, es decir hay que cubrir aproximadamente 117 docentes, quizás algunos menos, si es que algunos de los ingresantes no se convierten estudiante, que puede suceder, porque siempre hay alguna baja”, mencionó el rector.

Whiteman indicó que “hay que seleccionar, hay que hacer una lectura del currículum, es una serie de entrevistas, una evaluación de proyectos, todo eso lleva tiempo administrativo, tiene que ser autorizado por el Ministerio de Educación y todavía no tenemos la resolución que da por abolido el proceso de sorteo que se había iniciado el año pasado y que establece que deben ingresar todos los estudiantes”.

A su vez, relató que la última decisión del Ministerio sobre la situación de todos los inscriptos fue comunicada de forma verbal: “Está resolución todavía no ha salido, o sea, en rigor lo que el CENT 35 tendría que hacer hoy es, supuestamente, dar clase solamente a los 500 estudiantes que habían resultado sorteados, quizás unos 700, pero el Ministerio toma otra decisión y nos da una orden directa en forma informal a través de una reunión, donde se nos dice qué es lo que se va hacer, que es suspender el sorteo”.

Por otra parte, dijo entender “el descontento de la gente”, pero subrayó que “nosotros sabíamos que esto iba a pasar, porque nuestra institución no puede pasar de 500 ingresantes a 1500 ingresantes de un día para otro”.

Por último, Whiteman destacó que además existen problemas para cubrir las vacantes de docentes para las materias técnicas. “Hay otro inconveniente, que es la posibilidad de conseguir hasta 4 docentes o hasta 5 docentes por espacio y esos espacios no van a ser fáciles de cubrir y vamos a tener incluso esa complicación de que no tengamos docentes para cubrir estos espacios porque no hay tantos profesionales capacitados para dictarlos”, concluyó el director.