En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Federico Rodríguez, comentó que “se trata de una serie de talleres literarios que se van a llevar adelante en la ciudad de Río Grande y son parte de lo que hacemos con Cultura provincial, que ya venimos hace un par de años y para este año la propuesta son cinco talleres”.

“Voy a estar en la biblioteca Mariano Moreno, que queda en la calle Perón al lado del gimnasio Rosas, y ahí estaremos los días lunes y viernes de 14 a 16 con lectura para chicos de 6 a 10 años”, comentó el artista, y agregó que “es algo nuevo para mí, pero vimos que en el barrio habían muchos chicos, entonces la idea es compartir lecturas, juegos adivinanzas, y meterme también en ese mundo de la lectura infantil que me parece también muy interesante”.

Asimismo, informó que los lunes y miércoles de 16 a 18 horas se realizará el taller “Cuentos de misterios”, el cual “es continuación de uno que hacíamos el año pasado que se llamaba Viajes y Crímenes, y se trata de cuentos que van desde lo policial, al misterio y el terror”. “Estos talleres son un poco on demand, depende del grupo del público y lo que tengan ganas, pero vamos a tratar autores contemporáneos y los clásicos argentinos, internacionales, lo que vaya cayendo y tengamos ganas de leer por el puro placer de la lectura, porque no hay ningún tipo de obligación y más de una vez nos ha pasado que un libro no se estaba aburriendo y decidimos dejarlo de lado, así que cambiamos, vamos y venimos”, expresó Rodríguez en diálogo con el programa radial “Un Gran Dia”.

“Lo pensé un poquito a partir de los 12 años. Le ponemos una edad mínima por el tema de si los cuentos tienen alguna violencia o alguna otra cosa, pero no le ponemos edad máxima para que venga gente de cualquier edad”, remarcó.

Por último, el escritor se refirió al taller de escritura que se desarrollará los martes y viernes de 16 a 18 horas, también en la biblioteca Mariano Moreno: “Es un taller de escritura de cuentos y relatos, y sí bien ahí también leemos, está mucho más orientado a escribir, hacemos ejercicios, charlamos sobre la escritura, y los otros son más para la gente que disfruta de leer en voz alta y compartir y debatir sobre lecturas, también es a partir de 12 años”.