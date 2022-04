Río Grande.- El concejal del Partido Ciudadanos Raúl von der Thusen se comunicó a través de una nota formal con el Ministerio de Salud de la provincia solicitando una solución urgente a la problemática de público conocimiento de las farmacias de turno. Sobre este tema el edil manifestó que “hace mucho tiempo que venimos trabajando para solucionar este tema, de hecho hace algunos años acudimos a la Justicia para que se cumpla la ordenanza que establecía que debía haber como mínimo dos farmacias de turno en la ciudad, pero el fallo fue a favor del Colegio de Farmacéuticos y se estableció que la autoridad de aplicación para ordenar el cronograma era el Ministerio de Salud provincial, por ese motivo solicitamos a la Ministra que tome cartas en el asunto”.

En este sentido agregó que “junto a mi equipo estamos estudiando la Ley Provincial de Colegiación de los Profesionales Farmacéuticos para ver si los Legisladores se pueden poner a trabajar en este asunto, ya que es un tema que afecta a las tres ciudades de la provincia en las cuáles faltan farmacias de turno en horario nocturno”.

Sobre su propuesta acerca de la posible solución, Von der Thusen afirmó que “no es complejo dar solución a esta problemática, si el Colegio logra organizarse, las farmacias solo deberían hacer turnos cada 15 o 20 días, de esa manera se garantizaría que hayan al menos dos farmacias de turno y en algunas ocasiones hasta tres, logrando cubrir la demanda de toda la ciudad, por lo cual espero que la ministra nos escuche y firme la resolución ministerial que estamos solicitando, solo depende ella resolver esta situación”.

Asimismo, agregó que “este pedido no es en contra de nadie, sino a favor de toda la comunidad, el servicio que brindan las farmacias es esencial, por lo que no es correcto negarse a abrir más de una vez por mes, es lo que indica la ética profesional y las disposiciones en materia de salud”.

Para último Von der Thusen señaló que “coincidimos con los profesionales farmacéuticos en que los turnos son solo para comprar medicamentos de urgencia, pero no coincidimos en que las urgencias sean solo las recetas del momento, ya que suele suceder que algún vecino se sienta mal, o tenga fiebre y acuda a la farmacia de turno sin pasar por un centro de salud, ya que no toda la medicación se provee bajo prescripción médica a través de una receta”, concluyó el edil.