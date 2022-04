En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Ink cuestionó que “está bueno que los niños conozcan sobre rock nacional, pero por ahí no sé si es la manera un álbum de figuritas y por ahí hay otras formas más efectivas de hacerlo, pero en nuestro caso tendría que haber estado al menos Walter Buscemi”, y remarcó que el Instituto Nacional de Música debería haber realizado “al menos una mención”.

“El Estado está siempre ocupado en otros temas y como que la cultura siempre es un gasto no es una inversión, creo que tendrían que haber tenido en cuenta a los referentes de cada provincia, tendrían que haber incluido y haber extendido un poquito más esta propuesta”, resaltó el artista.

Por otra parte, el referente brindó un panorama de la situación que viven los músicos en la región. “El tema de la música en el sur es un poco complicado, porque no hay una tradición musical patagónica y si se está formando, pero no hay una tradición, como puede haber en Córdoba, Buenos Aires o en Santiago del Estero”, expuso el artista, y agregó que “necesitamos del apoyo estatal para poder tener una trascendencia, porque tenemos problemas geográficos, económicos, que no es todo culpa del Estado, pero necesitamos ese apoyo del Estado por qué en forma individual es muy difícil desde Tierra del Fuego trascender a nivel país”.

“Me parece que los artistas que no tienen el cartel suficiente como para tener una trascendencia comercial necesitan esa ayuda del Estado pero está este viejo estigma de nombrar a los artistas como artistas locales, que es como decir que son NN, que no tienen ni nombre ni apellido”, relató Ink, quien además destacó que “no tenemos ni compañía discográfica, ni dinero, ni apoyo para difusión, y lo poco que se puede hacer son eventos locales, donde quedamos denominados genéricamente como artistas locales”.

A su vez, mencionó que no se cuenta en la ciudad de Río Grande con muchos espacios para presentar a los artistas fueguinos: “Yo llegué en el año 1999 y acá hubo una explosión de músicos impresionante, la cantidad de gente que hace música y de buen nivel y cantantes es increíble, pero no tenemos lugares donde actuar, tenemos la Casa de la Cultura, el Centro Yaganes y no mucho más. En principio necesitaríamos formar a los jóvenes para que no emigre, porque hay muchos que siguen yéndose de la provincia a estudiar afuera porque acá no tienen dónde estudiar, tenemos el Polivalente, por ejemplo, pero es un bachillerato orientado a las artes, no es una carrera artística profesional, no está ordenada la industria cultural, se trabaja en negro en Tierra del Fuego, el Estado no está presente con los temas legales, ni el provincial, ni los Municipios, no se meten con eso, pero no entiendo por qué, pero eso hay que ordenarlo. Hay mucha gente que compone en la provincia y tienen problemas hasta para registrar las obras porque no hay un representante que defienda a los compositores”.