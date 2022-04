Luego de conocerse la reglamentación de la prórroga del Subrégimen de Promoción Industrial desde los gremios textiles criticaron que no se haya incluido al sector en los beneficios. Desde SOIVA criticaron a los “legisladores, diputados y senadores” fueguinos por la ausencia en la discusión.

La representante de SOIVA, Marcela Cárcamo, cuestionó duramente la medida del Gobierno Nacional y sostuvo que se ninguneó el trabajo de las empresas locales. Señaló que “a nosotros la verdad que nos enoja muchísimo esta situación, porque cuando estuvimos en esta reunión con el Gobierno Nacional, que fue el 3 de noviembre, en una de las conversaciones que tuvimos con el secretario, cuando se refirió a lo que se hacía acá en el proceso productivo, nos ninguneó como que acá simplemente se hacían dos laterales, refiriéndose a a lo que se hace para el juego de sábanas”.

“Desde ahí se puede hablar de que tienen un desconocimiento total de lo que se hace en un proceso productivo y de lo que se trabaja acá, y los únicos que lo podemos defender esto somos los de representantes de los trabajadores, que sabemos lo que se realiza, lo que se hace dentro de cada proceso productivo, dentro de cada planta”, remarcó la gremialista.

Agregó que “ellos toman decisiones a 3000 km de distancia sin saber, con un desconocimiento total de lo que realiza cada trabajador, entonces obviamente que si nos sentimos enojados con ellos, defraudados con ellos, porque se habla de un gobierno popular, un gobierno que defiende al trabajador y acá estamos hablando de familias que no tienen el mismo horizonte que otros trabajadores”.

En esa línea, la referente de SOIVA expresó que “festejamos que haya salido el proceso productivo para los compañeros, siempre vamos a festejar que haya trabajo para los compañeros en este caso electrónicos, plásticos y demás, siempre vamos a festejar que tengan trabajo, pero lo que no vamos a tolerar y no soportamos es que esté sucediendo esto de que aca hay familias que no tienen el mismo horizonte que otros”.

“Realmente nos sentimos discriminados porque nosotros tenemos que tener una misma previsibilidad para nuestra familia para que vamos a planificar y hoy por hoy estamos con esta incertidumbre y que al final todo lo que gestionamos en base a la defensa de los puestos laborales, hoy no se ha visto reflejado”, indicó Cárcamo, y cargo contra “legisladores, diputados, senadores” que “representan al pueblo de la provincia de Tierra del Fuego” por no intervenir para que la situación se revierta.