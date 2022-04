Gisela Flores se recibió de contadora a finales de julio del año pasado en la UCES, de forma virtual, habiendo transitado los dos últimos años de estudio con esa metodología. Comentó que si bien fue diferente a lo que estaba acostumbrada, resultó con éxito el último impulso de la virtualidad para poder concluir la carrera.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Gisela señaló que “fue muy distinto y en realidad yo creo que fue un empujón para poder terminarla porque por ahí podías cursar mayor cantidad de horas, pero fue distinto porque no es lo mismo la cercanía con la gente, se siente de una forma distinta pero yo lo podía hacer y lo único que me dio como pena es no haberme recibido de forma presencial, esto de ir a la Facultad, exponer al frente de los profesores, fue raro pero estuvo bueno defender la tesis que hicimos con mis compañeras”.

A pesar de la virtualidad, Gisela remarcó que se organizaron para tener el tradicional festejo donde los familiares y amigos les arrojan huevo y harina a los egresados: “Lo hicimos con una organización para poder rendir ese día y el tener esperado momento donde todo el mundo te espera para poder felicitarte por haberte recibido ese día. Nos recibimos en total seis compañeras, nos juntamos todas en la Plaza de los Animales a que nos tiren huevo y harina después de esperar que todas terminen de rendir para poder festejar todas juntas”.

La riograndense destacó que recibirse le tomó unos meses más de lo previsto debido a que tuvo que trabajar mientras estudiaba. “Tarde unos años más, la carrera dura 4 años y yo la hice en cinco años y medio, A mi me tocó estudiar y trabajar mientras que estudiaba, entonces por ahí se te alarga un poco más el proceso”, detalló.

Si bien, actualmente no ejerce su profesión porque tiene otro trabajo, Gisela menciono que “estoy muy bien en mi lugar de trabajo, veo bastante lo que es el tema de la contabilidad y mi idea es estudiar una maestría y poder ejercer la carrera que estudie, no como contadora sino en otros ámbitos”. “Más que nada me gustaría la maestría que pretendo hacer, que es una maestría en Finanzas y trabajar en una empresa en esa área es lo que más me gusta en realidad”, añadió la joven profesional.