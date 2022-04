Castiglione señaló que “es un convenio por un subsidio que tiene el país para distribuir entre las provincias, un subsidio del fondo del cambio climático para el clima y la verdad que estamos muy satisfechos porque Tierra del Fuego realmente necesita fortalecer todo el trabajo con bosques”.

“Este subsidio viene precisamente a fortalecer el trabajo de la ley de bosques en la provincia, es un subsidio de dos millones y medio de dólares para distintos componentes que van a estar ubicados en el territorio”, expresó la funcionaria, y añadió que “es trabajo genuino, con nuestra gente y nuestros actores en el territorio, para realmente llevar adelante distintas acciones que van en el mismo sentido de lo que venimos trabajando con la ley de bosques y además aumentar y generar otras acciones con otros actores también”.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Eugenia Álvarez, comentó que “este es un financiamiento de pago por resultado que el fondo verde de clima nos da a países que tenemos compromisos en la aplicación de la ley de bosques para mejorar la capacidad de mitigación de los bosques en materia de cambio climático”.

“Ese es el objeto del fondo en particular, que tiene que ver con trabajar a nivel jurisdiccional en todas las jurisdicciones del país en distintos componentes y los componentes son los que están asociados a la ley de presupuestos mínimos de manejo de bosque nativo, relacionados con las cuencas forestales, con el manejo de ganadería, el fortalecimiento institucional y por supuesto también la prevención de incendios forestales”, detalló la funcionaria.

“En el caso de nuestra provincia se recibió financiamiento para todos esos lineamientos y en este caso particular los fondos no los van a ejecutar las provincias, sino que lo va a ejecutar el gobierno nacional a través de FAO, que es básicamente el co financiador de este programa”, concluyó Álvarez.