Crisis de la OSEF«Hay que profundizar en poder resolver el problema a la gente”, dijo Patricia Blanco

Blanco sostuvo que “es una situación difícil por la videncia que uno puede escuchar de las diferentes mamás y los diferentes papás de los inconvenientes que tienen para ser atendidos y conseguir los medicamentos y demás desde la OSEF para sus hijos, y es duro escuchar esas cosas, a mí me choca mucho en lo personal”.

“Venimos desde la semana pasada participando como representante de los jubilados en la Caja de Previsión para escuchar los diferentes días de reuniones los debates, las exposiciones que hacen otros sectores gremiales, de todos lados, tanto lo que dice el Gobierno defendiendo su proyecto, como lo que dice la oposición o lo que dicen los sectores gremiales”, explicó Blanco

Agregó que “sabemos que hay otros proyectos que no se han tratados, interesante sería que profundicemos, que pongamos en la mesa todo, sincerarse, sin hipocresías, no buscar poder a través de esto y realmente buscar algo que la gente solucione el problema la gente, que es lo que la gente quiere”.

Sin embargo, remarcó que “la verdad que a veces hay mezquindad de distintos sectores”, teniendo en cuenta que “teníamos un intercambio palabras con Horacio Catena porque creo que el número de integrantes del directorio no tiene nada que ver con que las cosas se realicen o no”.

En ese sentido, cuestionando la discusión sobre la integración política del directorio, la referente expuso que “cuando uno quiere gestionar gestiona, y esto ya lo hemos pasado, hemos tenido directorios con muchos más representantes de todos los sectores, incluso de los propios municipios, y sin embargo no se gestionaba y las cosas no salían; entonces creo que ese no es el problema, acá no hay que profundizar en eso, lo que hay que profundizar es en poder resolver el problema a la gente”.