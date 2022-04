Cubino comentó que “fue una asamblea muy interesante, en Tierra del Fuego, con los ministros trabajando en la temática de la cuestión Malvinas, donde se ha firmado una declaración muy importante para sostener a las escuelas, de poder trabajar en los planes de estudio, de poder trascender las fronteras más estrictas de lo social cuando se habla de Malvinas y que esté en la escuela, en el plan de estudio”.

Asimismo, señaló lo trabajado en el marco del plan quinquenal: “Se inicia ahora y va a ser para cumplir los objetivos que plantea la ley de Educación nacional, por eso se habló de la jornada extendida y de muchas otras cuestiones que no hacen más que cumplir lo que hace mucho tiempo tenía que haberse cumplido en todas las provincias. Por eso, va a haber una inversión de miles de millones de pesos de parte del Ministerio nacional para lograr ese objetivo de no solo de tener, como ya tenemos en Tierra del Fuego, una hora más, si no llegar a la jornada completa. Eso realmente es un gran desafío”.

“Este desafío lo van a iniciar quizás algunas provincias, siendo que nosotros en 2013 ya en la provincia se inició, y por eso hemos logrado que el 70% de nuestros chicos y chicas de nuestra escuela primaria ya tengan esa posibilidad -expuso la funcionaria-. Lo que vamos a ir ahora es por el 30% que resta, que es sumar más de esos días donde hoy tienen tres días a la semana una hora más y salen a la 18:20 y ahora van a salir todos los días a las 18:20, en el caso del turno tarde, en esas escuelas primarias donde ya está implementado, y en el turno de mañana, van a salir a la una aquellos días que todavía no están saliendo, pero ya está implementado en nuestra provincia y este desafío es más grande quizás para otras provincias. Sí tenemos una cuestión por delante que es lograr la jornada completa, que son las 8 horas en la escuela”.