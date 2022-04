Alveré Lepez«Este es un fallo en contra de la persecución política de Rosana Bertone»

En la mañana de este lunes, se conoció que el Superior Tribunal de Justicia anuló la cancelación de la designación en la planta permanente en el ámbito de la Administración Pública, de una mujer que fue dada de baja mientras transitaba el periodo de licencia por maternidad.

En un fallo que sienta precedentes, los magistrados ponderaron la particular situación de vulnerabilidad de la mujer trabajadora que acaba de ser madre, y terminaron no solo fallando a su favor, sino también reincorporándola a su trabajo.

La trabajadora en cuestión es Alveré Lepez, quien hoy fue entrevistada por ((La 97)) Radio Fueguina, y señaló que es este «no es un fallo más, ni un fallo a favor mío, sino en contra de la persecución política de Rosana Bertone». Y es que Lepez sostiene que hubo «una acción política» para sacarla de la administración pública, aunque a su vez expresó: «No entiendo qué peligro podía ocasionarles en una gestión que recién se iniciaba».

«Estaba en periodo de licencia por maternidad y me faltaba un mes para reincorporarme y ahí me notificaron que había sido dada de baja», recordó, y agregó: «A partir de ese día comencé una búsqueda de justicia, que fue muy difícil».

«Hubo más de 10 abogados que no quisieron representarme y por eso hoy destaco el apoyo que siempre recibí de algunos sectores», dijo, y agradeció particularmente el rol asumido por su abogada, Norma Rodríguez: «Fue la única que me escuchó y me impulsó a seguir con esto».

El fallo conocido hoy, explicó Lepez, la regresa a su lugar: «Esta medida establece mi reincorporación, con planta permanente, aunque en un periodo de prueba de 180 días».