UCR«A mí Macri no me gusta, no lo quiero», sostuvo Martínez Allende

«A mí Macri no me gusta, no lo quiero», sostuvo Martínez Allende

La legisladora Liliana Martínez Allende se transformó este lunes en la nueva Presidenta de la Unión Cívica Radical en Tierra del Fuego, a través de una votación interna que congregó a más de mil afiliados a nivel provincial.

Hoy, ya con el triunfo consumado, fue entrevistada por ((La 97)) Radio Fueguina y consultada por los próximos desafíos del centenario partido, de cara a las elecciones del próximo año.

En el plano local, reiteró, «hay que recuperar los lugares que supimos tener, ya que hoy tenemos la mínima participación», y sostuvo: «Estamos preparados, tenemos los hombres y las mujeres para ello».

Para, esto, indicó, es necesario cambiar y posicionar a la UCR en un rol protagónico: «Hay mucha gente que se fue (del radicalismo) porque estuvimos hundidos en una depresión. Hoy por hoy, después de la gestión de 2015 al 2019, el radicalismo ha tomado otra postura».

«Nosotros tenemos que tener los mejores aliados y el PRO es un aliado que tiene hombres y mujeres muy buenos, pero también otros partidos que se están acercando», añadió, y evidenció sus diferencias personales con el expresidente de la Nación.

Y es que para Martínez Allende debe continuar la alianza con el partido PRO, pero no así con la figura de Macri: «Tenemos otras personas en el PRO que son buenas y trabajadoras… a mí particularmente Macri no me gusta, no lo quiero, tuvimos cuatro años en la Legislatura con la gestión de Macri y lo estuvimos padeciendo; íbamos a Buenos Aires a pedir cosas y no lo lográbamos».

«El radicalismo fue puramente parlamentario durante esos cuatro años y no queremos volver a tener esa representación, queremos ser cabeza de león y no cola de ratón», cerró.