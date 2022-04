Chapperón participó del Consejo Federal de Justicia y remarcó que “estamos muy contentos porque hace dos años que no teníamos está posibilidad con la pandemia, no hemos tenido posibilidad de juntarnos y siempre es importante saber cómo viene trabajando el Ministerio de Justicia de Nación y cuál es la realidad de cada una de las provincias para poder interactuar entre todos y que el federalismo no sea realmente solamente una palabra sino que se lo llevemos adelante”.

“En principio se eligieron a las autoridades de la comisión directiva del Consejo de Justicia y la provincia de Tierra del Fuego, por primera vez, va a integrar durante un año el Consejo; así que estamos muy contentos por eso y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para poder trabajar en conjunto con las provincias”, comentó la funcionaria.

Añadió que “hay varias provincias patagónicas y se han hecho algunos anuncios que tienen que ver con un nuevo programa que lleva adelante la Nación, el programa ayudar, que es un programa que está destinado a las víctimas de cualquier tipo de delito, un patrocinio jurídico gratuito que ya lo prevé la ley nacional, pero hoy está costando implementar”.

“El otro es el programa es Patrocinar, que es también para el patrocinio jurídico gratuito de los niños, niñas y adolescentes que tienen delitos de abuso sexual -relató Chapperón-. En la provincia, desde hace muy poco tiempo contamos con una ley del Abogado del Niño que, justamente ,se trata de este patrocinio jurídico gratuito”.