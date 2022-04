La concejala Cintia Susñar escribió una carta dirigida a la comunidad en la que revela detalles sobre su estado de salud, luego de haber sido operada hace 15 días como consecuencia de dos aneurismas cerebrales.

En ese sentido, la edil destacó que ya han pasado dos semanas y que se encuentra «lo suficientemente tranquila» para dedicar palabras a la comunidad.

En estas, destaca la atención recibida por los profesionales de la salud, pero también agradece el apoyo de los vecinos, de sus pares en el Concejo Deliberante y del propio Municipio de Río Grande.

Pero además, también resalta que aún debe continuar con «los correspondientes controles médicos» y anticipó que «quedará pendiente otra pequeña intervención quirúrgica para seguir evolucionando».

La carta completa

Hace 15 días recibía el alta médica tras haberme sometido a una cirugía endovenosa para resolver una de las dos aneurismas cerebrales que me diagnosticaron los primeros días de marzo. Por supuesto que continuaré cumpliendo con los correspondientes controles médicos y quedará pendiente otra pequeña intervención quirúrgica para seguir evolucionando.

Transcurrieron dos semanas y me encuentro lo suficientemente tranquila para poder compartirles mis sensaciones después de muchos días difíciles para mi y el entorno que me acompaña.

En primer lugar, quiero transmitirles mi profundo y sincero agradecimiento a TODO el personal médico la Clínica CEMEP por lograr, gracias a su dedicación y vocación de servicio, que hoy me encuentre bien. Me siento honrada por tanto cariño. Gracias a los médicos, enfermeros y personal administrativo ¡Gracias a todas y todos!

Actualmente, continúo con reposo laboral, pero recuperándome y afrontando, con muchísimas fuerzas, la correspondiente rehabilitación, acompañada del gran equipo profesional que forma parte del Centro Municipal “Mamá Margarita”.

También quiero aprovechar estas líneas para agradecerles a cada vecina y vecino que me envió sus saludos y oraciones; a quienes me dieron fuerzas a través de mi familia. Día a día, seguiré contestando sus mensajes, y cuando tenga la oportunidad, podré agradecerles personalmente. Es enorme el amor que me brindaron.

Por último, quiero destacar el profundo respeto que han tenido los medios de comunicación, mis compañeros/as concejales, y a todo el personal del Concejo Deliberante, como así también a los funcionarios del Municipio de Río Grande que se han preocupado por mi salud. Les agradezco de corazón.

Con el amor de mi familia, amigas y allegados, seguiré afrontando con mucha fuerza la rehabilitación que tengo por delante para retornar, cuanto antes, a mi trabajo y también continuar con mis actividades sociales.

Agradezco estar en casa con mis hijos Pipi, Seba, y con mi compañero Martín. Son el motor de mi vida y sé cuanta falta les hice durante los días de internación que fueron muy difíciles. Nada me da más fuerzas que tenerlos a mi lado. Gracias a mi madre y a toda mi familia que estuvo a mi lado. ¡Los amo!

Gracias por su cariño

Cintia