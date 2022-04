La Banda Municipal acompaña a los ex combatientes en los actos y eventos locales

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Cárdenas indicó que “desde junio del año pasado venimos acompañando a nuestros queridos veteranos en distintos izamientos que se realizaron en las diferentes plazas de nuestra ciudad y, como broche de oro, la vigilia después de 2 años”.

“Haberla compartido desde otro lugar, de modo virtual no es lo mismo, no son las mismas emociones, así que la verdad que somos privilegiados de poder compartir una vez más la vigilia y el desfile”, expresó la directora, y destacó “la participación de un excombatiente que para nosotros fue muy emotivo, Osvaldo Bazán, que compartió con nosotros la entonación de la Marcha de Malvinas, del himno nacional; y Leticia Guzmán y Triana Aguirre, hija de un ex combatiente, que hicieron lo mismo; además, Marina Calderón que interpretó Aurora, también hija de un excombatiente, así que son muchas emociones”,

“Como siempre, el broche de oro es el desfile. La verdad que después de tantos años nos sentimos más que orgullosos de poder acompañarlos”, remarcó Cárdenas, que a su vez agradeció al Taller de Percusión del Municipio, a cargo del profesor Topo Ibarra.

“Con sus alumnos que nos estuvieron acompañando en la noche de la vigilia y el día del desfile, y también quiero agradecer a los integrantes de la banda de música que una vez más muestran la versatilidad que tienen y la presencia dentro de la comunidad”, concluyó la directora.