La profe Caro Igor asistió a la primaria en la escuela 19. Después cursó la secundaria en la Comercio N°. Su inclinación por el idioma inglés comenzó tempranamente, cuando sus padres la enviaron a un centro de formación privado.

“Fue gracias al esfuerzo de mis padres en lo económico, porque en mi época, en la época de la primaria, no había inglés en las escuelas y ellos me llevaron a un instituto a mí y a mi hermana, el Centro de Estudios Programados”, señaló la profesional, y agregó que “ahí arranqué este tema de conocer el Inglés y enamorarme de este idioma”.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Igor relató que “yo estudié Inglés en el instituto hasta más o menos los 14 años y, cuando salí de la secundaria, hice dos años en uno de vuelta en el CEP y, después, de ahí pasaron un par de años y empecé a trabajar como profe de inglés en el Cono Sur”, cuando se dio cuenta de que quería iniciar su carrera educativa.

“Comencé los estudios en el 2014, me llevo varios años por un tema de organización personal, porque ya mi me gustaba mucho el inglés, pero tampoco estaba muy segura de sí quería la docencia, entonces probé con el profesorado y empecé medio año y me recibí el año pasado -expuso la profesora-; pero por ejemplo el año de la pandemia no cursé absolutamente ninguna materia y el año pasado solo me quedaba una sola, así que me llevó varios años”.

Ahora es una docente de la ciudad de Río Grande y valora el sacrificio de los estudios realizados: “Lo pude lograr después de mucho esfuerzo y perseverancia, también me tocó un buen grupo de compañeros que ahora son mis colegas y mis profes, que tienen mucha paciencia más que nada ante la frustración. Hace unas semanas atrás arranque en el Soberanía Nacional, en la secundaria, así que muy contenta y con nuevos desafíos”.

“Ese es el lado positivo de la carrera, la residencia fue dura en el buen sentido de la palabra, y ahora que yo egresé no es algo desconocido para mí, así que la verdad estoy contenta con estos nuevos desafíos”, concluyó la fueguina.