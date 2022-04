No se cumple la ordenanza“Necesitamos más de una farmacia de turno por día”, sostuvo Von der Thusen

Río Grande.- El Concejal del Partido Ciudadanos Raúl von der Thusen se refirió a los inconvenientes denunciados en nuestra ciudad en las últimas horas, cuando vecinos dieron cuenta de las problemáticas que se dan por las noches al contar con solo una farmacia de turno en la ciudad. Al respecto el edil refirió: “Sabemos de esta problemática que se genera al tener solo una farmacia de turno para toda la comunidad. Muchas veces vecinos de distintos barrios deben trasladarse hasta la otra punta de la ciudad para poder conseguir un establecimiento abierto. Otro inconveniente que se da es la acumulación de gente, lo que genera largas filas y hace que los vecinos deban esperar a la intemperie”.

Además agregó: ”Existe una ordenanza vigente que no está siendo cumplida, se trata de la O.M. N° 3533/2016, que estipula que debe haber dos farmacias de turno abiertas durante los 365 días del año. De no cumplir la misma, se multará a la farmacia que no realice el turno o al Colegio de farmacéuticos por no haber organizado el cronograma con un monto de 500 Unidades Fiscales”.

Por otro lado Von ser Thusen recordó: «En el 2016 aprobamos la ordenanza que regula está situación. En ese momento el Colegio de Farmacéuticos fue a la justicia para no cumplir dicha norma y el pedido salió a su favor».

Finalmente el Concejal expresó: «Voy a trabajar en una minuta de comunicación para solicitarle al Ministerio de Salud y a la Legislatura Provincial para que tomen cartas en el asunto, ya que son ellos los que tienen la competencia para resolver esta falta de farmacias en horarios nocturnos».