La flamante directora de la escuela N° 38 de Base Esperanza, en la Antártida Argentina, Soledad Otaola, se encuentra junto a su familia comenzando el ciclo educativo 2022. La acompañan su esposo y docente, Denis de Jesús Barrios, y sus hijos Paula, Danilo y Fausto.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Otaola comentó que “estamos felices de estar en este lugar que es maravilloso, donde se ve la inmensidad en territorio argentino”, y agregó que “es fabuloso salir y ver todas las maravillas de la Antártida”.

“Tuvimos una gran aventura hasta llegar a nuestro destino, hicimos un aislamiento por 15 días en Buenos Aires, viajamos en el Hércules, viajamos en helicóptero desde la base Marambio hasta el rompehielos Almirante Irizar, estuvimos navegando unos días y el día martes llegamos en helicóptero nuevamente a Base Esperanza”, relató la maestra oriunda de Río Grande.

Sobre la experiencia que están viviendo en familia, Otaola consideró que “toda está aventura que estamos viviendo, mis hijos la van a llevar grabada en su corazón por el resto de su vida y se lo van a contar cuando lleguemos a Río Grande nuevamente a todo el mundo, a sus amigos, porque realmente es una hermosa aventura y estamos muy orgullosos de poder estar aquí y de cumplir nuestras funciones en la escuela”.

Por otra parte, en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”, la directora expresó que “lo primero que se me cruzó al ingresar a la escuela, al abrir la puerta de la escuela, fue sacar la foto, porque Víctor y Mariana, que estuvieron antes, que fueron los últimos docentes que estuvieron en el año 2020, sacaron la foto de cuando se estuvo cerrando la escuela; entonces queríamos esa foto, los dos momentos muy importantes para la escuela”.

“Fue muy emotivo, muy emocionante para mí, y yo lloré porque realmente estar aquí es es un privilegio para nosotros, y sentí que estaba en mi lugar, en el lugar que yo quiero estar y ver la escuela como estaba fue fuerte para mí, y me di cuenta que había mucho trabajo por hacer -amplió Otaola-. Desde ese día estamos abocados con mi esposo a poner en condiciones la escuela, dejarla lo más hermosa posible para que arranquen mañana a las clases de la mejor manera y brindarle lo mejor a nuestros alumnos, a nuestros niños, que ya tuvimos la experiencia de conocer”.

A su vez, la directora de la escuela 38 destacó que pudieron realizar un homenaje por el 2 de abril en el Salón de Usos Múltiples de la escuela, teniendo en cuenta que “es una fecha muy importante y no podíamos dejarla pasar a pesar de no haber iniciado todavía el ciclo lectivo”. Añadió que “esta fecha es muy emotiva y nos llega mucho al corazón a todos los argentinos y sobre todo a los fueguinos, no pudimos hacer contacto con la vigilia, tuvimos la intención y no se pudo, pero este acto nos llegó a todos en el corazón porque escuchar cantar el himno nacional, la marcha de malvinas con tanto fervor como la cantan aquí, te moviliza mucho y confieso que el acto terminó con muchas lágrimas porque fue muy emotivo”.

“Lo vivimos con mucha argentinidad y pudimos sacarnos una foto de toda la dotación junto a la bandera que flamea que en el 2016 los veteranos la mandaron aquí a la escuela hasta que pueda flamear en nuestras queridas Islas Malvinas”, concluyó Otaola.