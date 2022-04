El ex vicepresidente y actual diputado nacional por Mendoza, pasó por Río Grande y dejó varias interesantes definiciones sobre la actualidad del país y la posibilidad de que la UCR vuelva a ser competitiva.

A su paso por Río Grande con motivo de los homenajes del 2 de Abril, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Julio Cobos, evaluó la crítica situación económica que vive el país, puntualizando en los planes sociales y su relación con la creciente pobreza.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Cobos consideró que “año tras año aumenta la pobreza”, y puntualizó sobre los problemas estructurales que se reflejan en la enorme cantidad de planes sociales. “Un plan social no soluciona ni siquiera la pobreza, sino que la aumenta. El plan social tiene que ser algo transitorio y después recuperar la dignidad de trabajo. Rápidamente hay que diseñar la estrategia de generación de empleo genuino, de calidad, aportar fuertemente a la educación”.

Evaluó como lo más importante para enfrentar la crisis la urgencia en bajar la inflación: “La inflación come el poder adquisitivo y espanta las inversiones, donde no se puede evaluar un proyecto económico, hay distintos tipos de dólar, sin inversión no habrá generación de riqueza. El país está estancado desde hace 12 años”, apreció.

“Debe haber consenso de los problemas estructurales, para encontrar soluciones estructurales” definió el mendocino. Y si bien reclamó el esfuerzo de todos, principalmente de los dirigentes políticos, señaló que quien tiene que convocar al consenso es el presidente Alberto Fernández.

Rescató Cobos “la buena voluntad” del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Masa, en la búsqueda de los consensos reclamados, pero condicionó el resultado a que “primero se tienen que poner de acuerdo ellos y superar las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, o de dirigentes importantes como Máximo Kirchner que presidía el bloque, pero dejó de presidir”.

“Me va a encontrar en la Unión Cívica Radical” aseguró Julio Cobos con el horizonte puesto en 2023, el año electoral que se avecina. En tal sentido, abogó por consolidar el espacio que considera como alternativa: “Tendremos que dirimir las cuestiones internas, buscar los mejores liderazgos para que, vía primarias, se defina la candidatura”. No obstante, prefirió que, llegado ese momento, el espacio cuente con un plan de gobierno: “Si mantenemos la coalición tiene que haber un plan de gobierno, ser una coalición de gobierno y no una alianza parlamentaria o electoral, como pasó en los cuatro años de Macri”.

Finalmente, el ex vicepresidente aseguró que la Unión Cívica Radical tiene la obligación de presentar candidatos de forma autónoma. “Lo veníamos hablando con (el presidente del partido) Gerardo Morales, la UCR tiene que competir y tiene buenos dirigentes, ex gobernadores, gobernadores, Facundo Manes que es una figura interesante. Hay que dejar que crezcan los precandidatos y después alinearse con el mejor posicionado”.

