Salvaje ataque en Chacra XI«Entre dos personas no me podían sacar al pitbull de encima»

El periodista José Piñeiro habló con Radio Fueguina tras la agresión sufrida el pasado viernes. Continúa con curaciones y descartó iniciar una demanda civil contra el propietario del can.

«Entre dos personas no me podían sacar al pitbull de encima»

El pasado viernes, el periodista José Piñeiro fue salvajemente atacado por un perro suelto en el barrio de Chacra XI, en una agresión que le provocó serias heridas en distintas zonas del cuerpo.

Hoy dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y dio precisiones del ataque, a la vez que descartó iniciar una demanda civil contra el propietario del can.

«No me gusta comentar cuestiones personales, pero esto lo trascendía y es una cuestión social, por lo que considero que ameritaba que se sepa cómo se vive en algunas zonas de la ciudad y particularmente en Chacra XI», relató.

«El viernes por la mañana salí a comprar a una cuadra de casa; cuando iba a comprar cuando sale al ataque este perro, le pongo el antebrazo, logro zafar y en esa circunstancia sale el responsable del perro», dijo, y siguió: «Le dije lo que pasó, y cuando estábamos en ese intercambio vuelve a atacarme el perro, me caigo y ahí me mordió la pierna, la mano y la zona del pecho».

«Entre el vecino y otra persona no me lo podían sacar de encima… me mordió muy cerca del cuello», añadió José Piñeiro y contó que fue realizada la denuncia ante Zoonosis: «Me tomaron la denuncia, tomaron fotografías y ahora el dueño del perro tiene que presentar el certificado antirrábico».

Por último, destacó que está «evaluando la denuncia para que estas medidas se controlen», aunque descartó iniciar una demanda civil contra el propietario del animal: «No es el objetivo de todo esto, sino evitar que se repitan estas situaciones que ya se han dado en el barrio».