Un salvaje ataque de un perro suelto a un vecino de nuestra ciudad tuvo lugar este viernes.

El hecho tuvo como víctima a José Piñeiro, reconocido periodista de Río Grande, quien tras recibir las curaciones publicó un escrito en Facebook en el que pide a los vecinos que «tomen conciencia» sobre la importancia de cuidar a sus mascotas.

«Lamentablemente, justo este año, no voy a poder estar en la vigilia. Lo cuento porque el motivo es el ataque de un perro (pitbull) suelto esta mañana, que me dejó lesiones importantes y me recomendaron reposo. Lo cuento para ver si sirve para que algunxs propietarixs de mascotas tomen conciencia», señaló.