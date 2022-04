Rodríguez señaló que “son diversos estos mensajes a través de las distintas redes sociales y lo importante es tener que se siguen perfeccionando los distintos hechos delictivos en lo que se refiere a cuentas bancarias, redes sociale,s donde se realizan transferencias o compras a personas desconocidas”, y añadió que “siempre lo importante es tener en cuenta que esto sigue existiendo, que se siguen perfeccionando y tratar de estar alertas y no ser víctimas de este tipo de estafas”.

“En principio, cuando recibimos un mensaje de alguna persona que no conocemos, desde un número que no conocemos, lo primero es desconfiar, después cuando uno hace las compras a través de las redes social de eso que precisa, a través de algún tipo de transferencia, estar bien seguro de que la persona con quién nos estamos comunicando existe y que es viable -detalló el uniformado-. Esto principalmente para no caer en este ardid de confianza y aportar nuestros datos personales. Ese es uno de los puntos también importantísimos, jamás a ninguna persona que desconocemos que existe o no, aportar ningún tipo de datos, ya sea cuenta bancaria, cuenta de tarjeta de crédito, número de DNI y eso es lo principal”.

Por otra parte, respecto de las denuncias que deben efectuar los damnificados o personas a quienes hayan intentado engañar de esta manera, Rodríguez mencionó que “para nosotros también es importante tener conocimiento de esta situación para poder investigar los números de las cuentas bancarias, los números telefónicos, porque tengamos en cuenta que lo principal es la prevención, dado que la investigación en este tipo de situaciones es muy compleja”.

“Muchos de los números telefónicos, o a través de las redes sociales, donde se reciben estas comunicaciones bien pueden ser locales en nuestra provincia, de nuestro país, pero en la mayoría de los casos los números reales o las cuentas bancarias son de bancos virtuales o de bancos que existen en el exterior, por eso lo complejo y lo importante de prevenir este tipo de situaciones”, expresó el titular de prensa de la fuerza de seguridad local.

Asimismo, solicitó a las personas que realicen la denuncia lo más rápido posible “tratando de liberar a la posible víctima lo antes posible de esta situación”, y remarcó que “lo importante siempre es acercarse a la dependencia policial cuando una persona se siente víctima damnificada en una situación de esta, para dar cuenta a la Policía y que quede plasmado sus dichos en legal forma”.