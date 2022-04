En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Soto comentó que “estos días estamos con muchos ensayos, ahora los últimos los estamos haciendo ahí en el espacio donde se va a realizar, más que nada para que aclimatarnos un poquito los chicos, los bailarines, y viviéndolo, sintiéndolo un poquito más, tomando un poco de frío, tratando de ver el clima que puede llegar a cambiar esa noche, que ya nos ha pasado en las ediciones anteriores de la vigilia”.

“Nosotros tratamos de estar presentes aunque tengamos lluvia, viento, frío, tratamos de estar presentes más que nada por ellos, por la causa, por ese motivo, y tratamos yo de mi parte también, como profe, que los chicos lo sientan también -relató el director-. Sabemos que no es lo mismo, pero es lo que pueden haber sentido en ese momento los que fueron a Malvinas, los mismos protagonistas que pasaron frío, se mojaron y sufrieron, y nos venimos preparando, tratando de buscar eso condimentos que ayudan mucho a tratar de expresar y sentir lo que en ese momento se sintió. No es lo mismo, pero creo que ayudó un montón a poder hacerlo con sentido, con mucho respeto, siempre dejando ese mensaje más que nada de la parte de cultura y de danza, que es parte de lo nuestro dejar este pequeño mensaje y este pequeño homenaje”.

En esa misma línea, el profesor de danzas folclóricas manifestó la emoción de los 24 bailarines y bailarinas participantes, y dijo que “estamos más que nada para ellos (los ex combatientes) y es una oportunidad de estar nuevamente presente y no faltar en ese momento”.

Respecto de la obra artística que desarrollarán durante la medianoche de hoy, Soto subrayó que “empezamos un poquito en el marco de los soldados cuando empezaban a subir precisamente a los aviones, un poco la representación de la despedida y el familiar que despide a su hijo, que están por ahí dentro de esa misma localidad, como sucedió en Comodoro Rivadavia que por ahí justo estaban ahí y por ahí tenía la posibilidad familia de despedirlo cuando se fue a la guerra y tratamos de mostrar esa parte; por otro lado el mensaje de la carta que nunca llegó, que hubo soldados que escribieron cartas que seguramente no llegaron a destino, el mensaje de la tristeza y el dolor de las parejitas de novios que se separan por esta causa, la mamá que despidió a su hijo y no sabe si va a volver o no; está todo un poco dramatizado con un poco de música y sobre el final hay un tema que se llama Catriel que es un malambo de Huella Pampa y tratamos de mostrar la argentinidad y el sentimiento que tenemos con lo que es Malvinas”.