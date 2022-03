En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Giménez Filpe se manifestó “feliz por las dos presentaciones realizadas y feliz de estar acá y poder compartir esta obra con la gente de mi ciudad”. Mencionó que actualmente vive en Buenos Aires y que viaja por todo el país y el mundo dedicándose a la actuación.

“Poder estar acá en casa es hermoso para mí, es una semana muy especial para todos los riograndenses”, destacó el guionista, y agregó que la obra “se trata de dos amigos que fueron conscriptos en la época de la guerra de Malvinas y les tocó a ellos ir a las islas, encontrarse con toda esta situación que era tan desconocida y tan inhóspita para ellos”.

“La obra va transcurriendo sus días en Malvinas, inmersos en esta nueva realidad para la que no estaban preparados”, dijo el autor en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”. Añadió que “sentí la necesidad de compartir el sentimiento que tiene el riograndense por la causa Malvinas porque el primer 2 de abril que pasé en Buenos Aires no supe qué hacer, no supe dónde ir, no estaba la vigilia, nadie conmemoraba esta fecha cómo lo hacemos nosotros y entonces fue mi necesidad hacer algo para compartir con todos los demás lo que Río Grande siente por todo esto, y ahí escribí las primeras líneas”.

Sobre las presentaciones anteriores de la obra, el fueguino remarcó que “estuvimos por todo el país, tuvimos la alegría de estar en la inauguración de la Esma, después estuvimos en Córdoba, Punta Alta, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, muchos lugares por los que estuvimos girando con la obra y muy contentos por la recepción de la gente, porque que para mí era un sueño de compartir el sentimiento del riograndense por malvinas y viajar por todo el país es encontrarme con la sensación del trabajo satisfecho”.

“Lo que a mí me deja la obra es una sensación y una emoción enorme, me deja mucha gratitud, me deja muy feliz por entender que mi homenaje a los héroes de Malvinas es real, que ellos cuando la ven se sienten identificados porque, justamente, tuvimos algún veterano que vino a ver la última función de la tarde y nos esperó, nos abrazamos y fue muy emocionante -precisó Giménez Filpe-. Mi sueño de poder homenajearlos es un hecho y lo hago realidad cada vez que subo al escenario”.