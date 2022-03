En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Gómez Slavic señaló que “veníamos trabajando junto a un grupo de docentes con el programa Aprendo en mi barrio, un programa que tenía buena iniciativa y mucha repercusión aquí en Tolhuin, incluso todavía sigue el programa, los que no seguimos somos un grupo de docentes que se nos ha dado de baja, en mi caso sin explicación alguna, siendo que se ha realizado un muy lindo trabajo en el centro social y cultural, con una linda matrícula de niños”.

El maestro remarcó que “se ha reforzado todo lo que es la lectura, las tablas, que por la circunstancia de la pandemia, dado que muchos padres no tienen la instrucción para poder ayudarlos a sus niños, no han podido volcar los contenidos esos chicos el año pasado, y con este programa se ha fortalecido todo lo que es más que nada la lectura”.

“Con un grupo nutrido de docente se ha dado la tarea con este programa “Aprendo en mi barrio”, que ha reforzado mucho la pedagogía de los chicos y si uno va a cortar el trabajo de un docente tiene que dar explicaciones de porqué lo hace y lo que no entendemos tampoco es porque se nos saca”, cuestionó Gómez Slavic el diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

“Teníamos aproximadamente 35 alumnos en edad de nivel inicial y también teníamos de nivel secundario, los alumnos de nivel secundario han aprobado todas sus materias, quedando sin materias adeudadas, lo cual indica que se ha realizado un muy buen trabajo, pero no entendemos por qué se retira el programa”, mencionó el docente.

Además, subrayó que desde las autoridades no han brindado las razones del caso: “Tuve la oportunidad de hablarlo con el Secretario de Educación, el cual me transmitió que tenía otra versión de los hechos y que se iba hacer presente para aclarar la situación, vino a Tolhuin pero no se dio el tiempo para poder realizar una charla y quedamos a la espera. Hoy presentamos una nota a la ministra de Educación en Ushuaia porque queremos saber los motivos del por qué se retira del Centro Vecinal de Tolhuin este programa. Casualidad que son gusto tres docentes que brindan sus servicios en ese lugar. A los docentes les dieron la teoría de que no han presentado en tiempo y forma la planificación, que no es excusa eso porque los mismos docentes han ayudado a otros a hacer sus planificaciones y también estamos en conocimiento de que no todos habían presentado sus planificaciones en tiempo y forma”.