El Ministerio de Defensa de la Nación y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas avanzan en un plan para fortalecer la presencia militar en la isla de Tierra del Fuego.

La medida forma parte de una nueva estratégica para solucionar lo que las autoridades nacionales llaman la «discontinuidad territorial» que existe en la zona y para fortalecer las defensas en un sector del mapa militarizado por una de las principales potencias del mundo: Gran Bretaña.

Todo esto se desprende de la exposición que tuvo lugar hace días en la Escuela Superior de Guerra Conjunta con motivo de la inauguración del ciclo académico 2022. En ese marco, expusieron el ministro de Defensa Jorge Taiana, pero también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Juan Martín Paleo, en la exposición en la Escuela Superior de Guerra (Foto: Prensa ministerio de Defensa).

Según resaltaron en esa conferencia las autoridades, en ese contexto fue que se reforzó la conectividad de la isla dando inicio al puente aéreo entre Río Gallegos y Río Grande, que operará con vuelos Twin Otter de las Fuerzas Armadas al sevicio de LADE. Pero también por ello se desplegará en mayo un «radar primario móvil para vigilancia y control de las operaciones del puente aére y del espacio circundante, incluida Malvinas». Además, ya proyectan una base de la Fuerza Aérea en Ushuaia que permita recibir «periodicamente» vuelos de combate que ejecuten tareas de adiestramiento.

Pero allí no termina este plan, del que también forma parte la construcción de la base naval integrada en Ushuaia, que ya fue anunciada por el gobernador Gustavo Melella en la reciente visita de Taiana a la Provincia. Incluso, con el objetivo de «remarcar la presencia militar» en el territorio fueguino se proyecta la instalación de una unidad del Ejército en la isla, posiblemente en Tolhuin.

Mejorar las defensas

Tras el acto oficial, Paleo dialogó con la prensa y en diálogo con el diario Clarín reconoció que, de todos modos, este plan para robustecer ampliar la presencia militar en Tierra del Fuego tienen que ver justamente con eso: mejorar las defensas.

Y es que consultado por la situación Malvinas, el Jefe de las Fuerzas señaló: “La recuperación de ese territorio no va a ser a través de la vía militar, así lo ha manifestado nuestro país. Yo como responsable no voy a desarrollar planes (militares), pero debo reconocer y no caer en el análisis inocente de ese enclave militar de una de las principales potencias mundiales, ocupando nuestro territorio. Yo estoy pensando cómo defenderme de eso”.

Taiana junto a Melella, en su última visita a Ushuaia. De fondo, el Canal de Beagle

Y siguió: “Porque la presencia militar, la capacidad militar (británica) con aeronaves de cuarta generación, las actividades de adiestramiento y algunas de carácter combinado [con otros países] con submarinos nucleares nos debe hacer como mínimo adoptar prevenciones defensivas respecto de ese territorio ocupado militarmente”.

La posición del Gobierno fueguino

Si bien aún no se conocieron declaraciones oficiales por parte de las autoridades del Gobierno Provincial, funcionarios del Gabinete del gobernador Gustavo Melella reconocieron que efectivamente conocían esta «nueva posición» del Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, también reconocieron que, al menos hasta ahora, es «más anuncio político que una realidad», ya que, según explicaron, un plan de este tipo requiere de dinero y hasta ahora el presupuesto no ha sido robustecido como para impulsar un despliegue militar de este tipo.