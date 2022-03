El concejal del Partido Ciudadanos Raúl von der Thusen recibió en su despacho a Nahuel Gimenez, un emprendedor de la ciudad de Ushuaia, quien creó un sitio en el cual se pueden realizar cursos que van desde el diseño web e informática, hasta talleres de maquillaje y bartender.

Tras la reunión, el edil comentó que “en la reunión que mantuvimos, Nahuel me contó un poco acerca de su historia personal en nuestra provincia y cómo inició este emprendimiento. Se trata de un joven de 31 años de edad, que como muchos otros llegó a los 14 años a nuestra provincia a la cual se arraigó y en la que encontró su hogar, aquí se formó profesionalmente y luego comenzó un emprendimiento que no existía en nuestra provincia, cubriendo así una necesidad que no estaba siendo atendida hasta el momento”.

En este sentido agregó que “es un placer compartir experiencias con personas como Nahuel que apuestan a nuestra provincia y desarrollan sus emprendimientos para dar buenos servicios a los vecinos. Cuando hablamos de industria del conocimiento nos referimos a trabajos como el de Nahuel. Él con su conocimiento creó una plataforma que tiene una doble función, por un lado emplea a varios profesionales que brindan las capacitaciones, generando puestos de trabajo y por otro lado aporta a la formación profesional de los vecinos, que es a lo que debemos apuntar”.

Nahuel también se refirió a la reunión con el Concejal señalando que “fue una charla muy fructífera en la que pude dar a conocer mi emprendimiento y contar cómo nació y qué proyecciones tengo para el futuro. También charlamos del trabajo en conjunto que podemos llevar adelante con el Concejo Deliberante, pensamos en la creación de un curso dirigido a los trabajadores y trabajadoras de la institución sobre administración pública y otro curso abierto a la comunidad sobre el funcionamiento del Estado Municipal, explicando las funciones e incumbencias de cada poder”.

Para finalizar Von der Thusen expresó que “vamos a seguir trabajando en conjunto con distintos emprendedores de la ciudad, muchas veces quienes estamos en lugares de toma de decisión podemos dar impulso a estos jóvenes para que sigan adelante”.