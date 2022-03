En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Chamorro comentó que “estoy pintando lo que es el monumento de la Aviación Naval, más que nada estoy pintando la aeronave que estaba emplazada en este lugar, que es un avión de de la primera cuadrilla aeronaval de ataque”, y añadió que “la iniciativa surgió después de un legado que recibí del señor Antonio Montiel, quien fue quien gestionó para que el monumento de la Aviación Naval este emplazado donde está emplazado ahora y el mismo también trajo el avión para el que esté en ese lugar”.

“Era un compromiso que tenía y ya desde el 2020 inicie con esta acción, pero como no se pudo hacer por la pandemia en el 2021, se dejó únicamente pintar los escudos que están así y en este año, por suerte, me autorizaron a pintar con la colaboración del personal de la Base Aeronaval y de la Municipalidad que me dio todos los materiales tales como pintura, rodillo y pinceles”.

“Yo actualmente soy empleado municipal, trabajo en obras sanitarias, ellos me brindaron el apoyo de material y yo me hice cargo de todo lo que es la mano de obra, con los colaboradores que estuvieron a la orden”, remarcó Chamorro en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

A su vez, explicó no participó del conflicto bélico y agradeció la ayuda de compañeros y vecinos: “La iniciativa fue mía y me acompaña gente de la Base Aeronaval, ex marineros, y por ejemplo vino un muchacho, un camarada de Ushuaia, que también colaboró con la pintura. Yo tengo 54 años, no fui participe, soy personal militar retirado, me retiré en el año 2009, vine a la ciudad en el 2004 destinado a la Base Aeronaval y después en 2009 nos salió el traslado nuevamente a la base de Punta Indio, pero nos enamoramos de esta ciudad y acá estamos estamos radicados”.