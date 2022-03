En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Kothbauer mencionó que “la verdad es que no nos queda otra salida, nuestra expectativa era poder empezar a producir a fasón para New San, pero esto no se pudo dar y ya llevamos mucho tiempo de silencio y de promesas, y la única salida que nos queda es volver a retomar los panificados y apelar a la solidaridad de los vecinos, al apoyo de los compañeros que pasan por la fábrica y nos compran”.

“No nos quedan muchas otras salidas en esta situación, estamos bastante complicados, pero nuestra idea es seguir dando pelea, es una forma de demostrarle a los vecinos que seguimos ahí, que estamos en la misma situación, tratando de buscar una respuesta”, mencionó la referente en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, Kothbauer precisó cómo se dió la caída de la opción de producir para New San: “La realidad es que nosotros el 30 de diciembre estábamos festejando que volvíamos a trabajar, que volvíamos a poner las líneas en funcionamiento y ese mismo día con un llamado se vino todo abajo, y desde ahí no tuvimos más salidas. Ahora hay un supuesto nuevo inversor, que ya sabemos que inversores a lo largo de este año prácticamente han pasado un montón. Tenemos toda la esperanza, las expectativas y apuntamos con todo ahí, para que se pueda dar, pero no está siendo algo muy ágil tampoco, está complicado y las deudas no paran, los chicos empiezan las clases, te piden cosas, y hay que buscarle una forma”.

Con relación a la situación interna del personal, la trabajadora expresó que “nos apoyamos entre todos y estamos ahí, nos hacemos compañía y vendemos, y buscamos las cosas, y es una forma también de poder mantener la cabeza ocupada, porque hay compañeros que hoy por la edad, por problemas de salud, quizás no pueden conseguir otro trabajo y se complica un montón en la calle, así que se van a la fábrica a veces, hacen en pan, empanadas, hacen preventa de empanadas, se han hecho los bonos, ahora se retomó todos los días con los panificados y buscando la forma de poder seguir dando pelea”.