En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la doctora Carande señaló que “todos los 25 de marzo se conmemora el Día del Niño por Nacer y en esta semana hay provincias que hacen actividades durante toda la semana”, y agregó que “nosotros vamos a hacer el día viernes en diferentes capillas de la ciudad y el día sábado vamos a hacer una concentración en la plaza Brown a las 17 horas”.

“Esperamos que la ciudad de Río Grande que ama la vida concurra para reivindicar todo esto un poco, porque estamos rodeados de mucha tristeza con la pandemia que tuvimos y ahora con una guerra que no está cerquita, pero se siente en el corazón”, mencionó la médica y sostuvo que se trata de “honrar la vida de ese niño que necesita tanto de nosotros”.

“Queremos que vayan, que concurran y que le digamos sí a la vida. Se reúnen muchas instituciones que son provida, yo representó a los Profesionales por la Vida Argentina, los profesionales de la salud de Río Grande, están ahí iglesias, va a estar el padre Iván, el pastor Cayo, hay muchas instituciones, y una de las instituciones es la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable, en la que también estoy, que es una entidad que vamos a hacer la asociación si Dios quiere, en dónde acompañamos, contenemos, ayudamos, a transitar el embarazo de la mejor manera posible para estás chicas o estás mujeres que tienen situaciones de mucho riesgo, sean sociales, sean económicos, psicológicos, sean de familia”.

“Lo que hacemos nosotros, como red de acompañamiento a la embarazada, es que no se sientan solas, porque el embarazo es una situación de alta vulnerabilidad para el cerebro de la mujer y para el cuerpo de la mujer, entonces esto no quiere decir que no sea normal, pero sí se sufren procesos internos, psicológicos y neuronales que las preparan para ser madre y también ese bebé requiere que esa mamá sea sostenida, que ese bebé sea cuidado y hay muchas cosas que podemos hacer desde todas las instituciones, porque todo el mundo tiene que colaborar”, remarcó Carande en diálogo con el programa radial “Un Gran Día”.

Asimismo, la profesional destacó que “las criaturas intraútero son sensibles, uno sabe que si la mamá fuma tiene riesgo de tener un chico con bajo peso, según que consumo tenga, puede tener consumo de drogas que no son legales y también que tenga todo que tomar medicación, entonces todas esas cosas a ellos los repercuten, pero ahora sabemos que hasta los pensamientos de la mamá influyen en los bebés entonces más tenemos que cuidarlos”.

“Antes sabíamos de cigarrillos, del alcohol, pero ahora es hasta los pensamientos y tenemos que cuidar a esa mamá para que ese bebé no tenga repercusiones en la vida posterior”, detalló la doctora, y amplió que incluso “si la mamá tiene estrés, el chico tiene riesgo de hacer después síndrome disatencionales, trastorno del desarrollo o hiperactividad, y eso está comprobado”.

Por último, la referente de la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable subrayó que hay dos vías disponibles de comunicación telefónica: 0-800-333-1148 y 2964-540185.