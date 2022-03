En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Sánchez indicó que “a partir de marzo entra en vigencia el último tramo del aumento acordado en paritarias en Nación, que es del 12%”, aunque remarcó que “la situación en Tierra del Fuego es complicada”, teniendo en cuenta que “no se han pagado los aumentos de noviembre y de diciembre a la mayoría de las compañeras que están registradas”.

“En realidad en el grupo son muy pocas las que hay registradas, somos alrededor de 400 en la provincia, pero son muy pocas las que están registradas”, destacó la dirigente, y añadió que “acotando ese tema, está ahora el programa Registradas de Nación que ha venido la Subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Ministerio de trabajo, Pamela Ares, el año pasado, a hacer la presentación en Casa de Gobierno”.

“Este programa Registradas está en vigencia hasta el 31 de junio y es una forma de facilitar a los empleadores un porcentaje del sueldo de las compañeras para registrarlas, para que las compañeras tengan el beneficio de la cuenta corriente en el banco Nación, tarjeta, e incentivar a los empleadores a registrar a las compañeras”, mencionó la referente en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Sobre los montos establecidos como aumentos para las trabajadoras domésticas, advirtió que “a las compañeras que están registradas, cuando entran a la página para imprimir el recibo de sueldo, les salta el aumento, pero las que no están registradas tiene que ser la compañera la que le informé al empleador, porque a la compañera aunque no esté registrada le corresponden los aumentos, tiene ese derecho”.

Por otra parte, subrayó que incluso durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, muchas fueguinas fueron obligadas a desarrollar su tarea, siendo que deberían haber tenido su feriado: “Muchas compañeras han tenido que trabajar, no somos empleadas públicas, entonces corresponde que trabajen, pero no se les ha reconocido el derecho de usufructuar el feriado del fin de semana largo, que hubo muchas compañeras que lo han tenido que trabajar bajo La amenaza de que si no venís no vengas más, o si no lo compensas otro día, cosas que no corresponden y, como la mayoría está todo en forma informal, dependemos de la buena voluntad de los empleadores, que se aprovechan de la necesidad de las compañeras”.