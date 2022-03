Alejandro Sherriff señaló que se siente fueguino, teniendo en cuenta que llegó a Tierra del Fuego cuando tenía apenas 10 años: “Me siento fueguino por una cuestión matemática porque ya pasé más años de mi vida acá que en otro lado y porque su vez elegí volver a desarrollarme profesionalmente y personalmente, donde tengo un hijo chiquito de dos que nació acá, así que seguimos reafirmando el fueguinazgo si se quiere, y tengo toda mi familia acá tanto mis padres como la familia ampliada”.

Actualmente trabaja como abogado relator en el Superior Tribunal de Justicia. “Empecé mi carrera en Buenos Aires, pero gran parte de mi carrera, el desarrollo de emprendimientos comerciales que tuve, alguno de ellos siguen desarrollándose”, señaló el abogado en diálogo con Marita Romero.

“Sin duda que no me lo imaginaba, me acuerdo perfecto cuando llegamos y no sé que quería hacer en ese momento, supongo que quería jugar en la nieve y nada más cuando recién llegaba acá”, comentó el letrado.

Respecto de la tarea que desarrolla en el Superior Tribunal de Justicia, expuso que “ser abogado relator es que cada juez tiene algunos abogados que se especializan en determinados temas y que colaboran con el juez en la preparación de la sentencia, que es la decisión final que firma el juez y que sella el destino del pleito, del juicio que se esté tratando”. “Eso es lo que hacemos, investigamos y estudiamos doctrinas, jurisprudencia y, en alguna buena medida, aconsejamos al juez sobre la decisión final que, por supuesto, la toma el juez”, remarcó Sherriff.

Acerca de sus estudios, el fueguino “por adopción” indicó que asistió al Colegio Don Bosco de Ushuaia durante la primaria y la secundaria , formando parte de la primera promoción de egresados de la capital de la provincia. “Este año volvimos a entrar al gimnasio del Don Bosco, porque todos los lunes jugamos con los egresados del secundario al fútbol en el gimnasio donde crecimos”, mencionó como un dato anecdótico.

La carrera de Abogacía la realizó en la UCA, en Buenos Aires, pero después completo una maestría en Dirección de Negocios en la UADE, estudió Coaching Individual y Organizacional en Chile, y más tarde sumó un posgrado de en Excelencia Operacional en la universidad de Columbia, en Nueva York.