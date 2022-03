Luego de que la causa pasara a archivo debido a que se vencieron los plazos para la realización del juicio, Giménez comentó que los médicos “a partir de este momento ya pueden estar realizando su vida normal, como era antes de todo esto”.

“Él (por el Dr. Raúl Rausch) no se encontraba en la provincia, estaba de vacaciones en este momento, con pasaje de vuelta sacado en diciembre para la vuelta en marzo”, expuso el letrado, y agregó que “sacó en diciembre los pasajes, antes de que sucediera todo esto, ya está notificado y estará viajando en los próximos días como tenía previsto, como para realizar su vida normal, familiar, de relaciones, porque han sido sobreseídos porque la causa prescribió”.

“Se decretó la prescripción por la inacción por parte de la Justicia, es una causa que lleva 10 años, 10 años estuvieron sometidos a derecho, a todo lo que significa un proceso penal, yendo, viniendo, pidiendo permiso para entrar y salir de la provincia durante 10 años. Fue llevado a juicio oral y fueron absueltos. En el mes de febrero del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia revocó la absolución, pretendió hacer un nuevo juicio y lo que no hicieron en 10 años lo pretendían hacer en 10 días, violando todas las garantías constitucionales de mi defendido”, señaló el abogado en diálogo con los periodistas del programa radial “Un Gran Día”.

“Nosotros como defensores no podíamos permitir ese avasallamiento, porque sabíamos que la condena de ellos estaba escrita, estaba direccionado todos los mecanismos, todos los recursos judiciales para la condena, no lo vamos a permitir y hoy tenemos el sobrecimiento de los médicos, o sea esto es final”, explicó Giménez.

A su vez, añadió que “el señor fiscal coincidió con nosotros en que está prescripta, con lo cual es un tema absolutamente concluido y una lección que nos tiene que dejar a todos y empezar a ver y a cuestionar, y a interrogarnos y a movilizarnos, respecto de cuál es el servicio de Justicia que tenemos, porque esta causa prescribió por inacción de la Justicia y no porque los médicos se hayan profugado y hayan evadido la justicia, porque durante 10 años estuvieron a disposición, pero si la Justicia pretendía hacer un juicio en 10 días, con una condena escrita, no cuenten con nosotros porque somos abogados defensores y estamos para lograr el sobrecimiento de nuestros clientes y no para ayudarnos a condenar como se pretendía”.