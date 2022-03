Tras el trágico desenlace La familia de «Topito» Miranda junta fondos para traer a Jeremías a casa

En la madrugada de este lunes, Río Grande toda quedó de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Jeremías Miranda, quien se encontraba peleando contra la leucemia en Buenos Aires.

El joven, hijo de Javier «Topito» Miranda, terminó su lucha contra la pesada enfermedad a las 05:28 de este lunes, en Capital Federal.

Ahora, su familia debe volver a casa y para esto necesitan desembolsar una importante cantidad de dinero que, desgraciadamente, no tienen, y por esto han comenzado una colecta apelando a la solidaridad de los vecinos.

«AHORA NECECITO PODER LLEVARMELO A MI RIO GRANDE PERO LOS COSTOS SON CARISIMOS NO SABIA QUE ERA TAN CARO Y LES PIDO POR FAVOR SI ME AYUDAN CON LO QUE PUEDAN SE LOS VOY A AGRADECER CON EL CORAZON NO ME GUSTA PEDIR JAMAS ME GUSTO PERO LO NECECITO PARA PODER IRNOS A CASA DESDE YA MIL DISCULPAS A TODOS Y GRACIAS DE CORAZON», escribió «Topito» en su cuenta de Facebook.

Los datos de la cuenta a la cual transferir: