Una vez más la comunidad de oyentes y lectores de ((La 97)) se involucró de lleno en un intenso e interesante debate en el muro de Facebook ante un tema que, qué duda cabe, forma parte de las prioridades de toda la población de Tierra del Fuego.

El viernes pasado, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, concretó una visita protocolar a la provincia para, principalmente, relanzar la versión local del plan del gubernamental Conectar Igualdad.

Pero durante su estancia, el funcionario informó que, a partir de este lunes 21, ya no es obligatoria para los alumnos de las escuelas fueguinas la utilización de barbijo durante las horas de clase. Finalmente, el gobierno provincial emitió la Resolución respectiva, poniendo como fecha clave el martes 22.

“Acordamos que a partir del lunes el uso del barbijo en el sistema educativo de Tierra del Fuego será optativo. Desde ahora, cada jurisdicción educativa podrá tomar la decisión de utilizarlo o no, en línea con lo que decidan sus ministerios de salud” dijo Perczyk y lo replicó en su cuenta de Twitter.

Radio Fueguina publicó en su portal el propio viernes la esperada novedad, y las respuestas con las opiniones de los lectores, en contra algunas pero a favor la mayoría, no se hicieron esperar.

El más tempranero posteo fue el de una mamá, Romina, quien calificó la medida de “excelente. Es espantoso usar barbijo. Pero lo hago porque tengo que hacerlo. Como mamá prefiero que mi hijo no lo use si no es extremadamente necesario como hace un año atrás. No sé si es relajarse… Pero convengamos que si llevamos a nuestros hijos a las plazas sin barbijo… y a los cumpleaños en el pelotero… es irónico que pretendamos que usen barbijo en la escuela cuando en otro lado no lo hacen. Que quede en la conciencia de cada uno usarlo o no. Cada uno sabrá cómo cuidarse. Me parece perfecto que no sea obligatorio el barbijo en la escuela”, definió en un amplio, razonable y muy explicativo comentario Romina.

Emilio, opuesto a la medida, fue mucho más tajante y breve: “Un desastre, hasta que no se termine esto, todos deberíamos seguir usando barbijo”. Y además cosechó el apoyo de Dress Up, que se postuló, enfático, “totalmente de acuerdo con Usted!!! Una irresponsabilidad muy grande!!! ¡Hasta que comiencen los casos nuevamente recién van a entender que no debían dejar de usarlos!!!”

Llegado el turno del sarcasmo, Mariana esbozó un pícaro “claro… cierto q los chicos son inmunes, cuánta pelot… junta”. Pero Aníbal no se la dejó pasar: “Mariana, los menores de 3 años sí. Contame cuántos niños estuvieron en terapia intensiva y cuántos murieron”.

Mientras para Francisco la medida está “muy mal, estamos complicados todavía”, para SaRa FrazzWill la misma decisión “es genial, por que como dijeron varios médicos, los chicos no tenían que usar barbijo nunca, y ahora el que esté enfermo que use barbijo y listo, así cuidamos a todos”.

Claro que Lili amonestó a SaRa porque “si estés enfermo tenés que quedarte en tu casa, por eso hay tantos con gripe, mandan a los pibes enfermos a la escuela”, a lo que la aludida se preguntó: “y por qué están enfermos, porque hace dos años que usan el barbijo y no tienen defensas”.

“Muy de acuerdo”, se manifestó Aníbal. Y lo fundamentó con ejemplos: “Es lo más sincero, si nadie respeta el distanciamiento social, muchos ni lo usan al barbijo, vas al gimnasio y nadie lo tiene puesto. Solo hay que cuidarse. El que no quiera que no se lo saque”.

Mariana se cuestionó si “¿no dijeron que por la gripe se recomienda el uso de tapaboca para evitar mayor contagio?”. Pero para Norma “el uso prolongado del barbijo hace mal a la salud”.

Así en ese tono, entusiasta y respetuoso, se fueron sucediendo las opiniones de los lectores en más de 45 comentarios que despertó el anuncio del Ministro. Lo dicho, algunos en contra, pero en su mayoría aprobando la medida.

Una pequeña “grieta” entre vecinos con distintas miradas sobre un tema candente y preocupante. Grieta sobre la que el vecino Iván no pareció espantarse, y en cambio le encontró la mágica solución: “No voy más a clases”.