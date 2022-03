Noemí, la madre de una de las niñas que sufre acoso escolar en el colegio secundario Haspen, dialogó esta mañana con Un Gran Día por ((La 97)) Radio Fueguina y reveló detalles sobre bullying que sufre constantemente su hija.

En ese sentido, señaló que la menor, además de ser hostigada, llegó a ser arrojada por las escaleras y que una de sus amigas sufrió la rotura de su nariz por una golpiza propinada por alumnas de mayor edad.

«Mi hija está bien, pero no está asistiendo al colegio porque no nos dan ninguna seguridad… esto viene pasando hace una semana», sostuvo, desmintiendo a las autoridades del establecimiento, que habían asegurado se trataba de «hechos aislados». «El viernes pasado la expulsaron por la escalera», dijo, y agregó: «Hablé con el vicedirector y no me dieron ninguna respuesta».

«A mi hija le hacen bullying y la empujaron por la escalera y a su amiga le rompieron la nariz», añadió, y explicó que «son las mismas las que agreden: tienen 16 y 17 años y no solo golpean sino que también amenazan constantemente».

Respecto a su hija, señaló que «tiene 14 años, ella quiere volver al colegio pero le dicen que le van a pegar», y cerró: «Ya mostré al Ministerio de Educación y a la Policía las capturas que tengo de las amenazas».