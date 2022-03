El día 19 se llevará adelante el acto protocolar con los jurados y participantes, siendo que al día siguiente se comenzará el concurso a las 9 de la mañana, en el predio de la Delegación de Gobierno de Tolhuin.

Desde la organización, Carlos Miranda remarcó que “vamos a hacer la segunda edición, se hace en el Corazón de la Isla, la entrada es libre y gratuita, y ya tenemos 9 inscriptos para la fecha en la zona más austral del mundo, aquí en Tierra del Fuego del lado argentino”.

Los interesados tienen tiempo para inscribirse hasta este jueves, siendo que la participación tiene un costo de 2.000 pesos la inscripción y son tres integrantes por equipo. .

“Estamos esperando que tengamos buen clima, que esté lindo para el día del evento del asado más austral”, señaló el referente, y agregó que “tenemos tres jurados de tres localidades, de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, estamos nosotros que vamos a hacer la vaquillona y hasta ahora los nueve competidores, que tendrán que hacer tres corderos por equipo, dos juntos parados y uno acostado por equipo”.

A su vez, Juan Duarte, también integrante de la Asociación Gaucho Fueguino señaló que “esperamos que nos acompañe el clima, que no nos pase lo que nos pasó en la Misión Salesiana en el primer evento que se ha hecho, y hacer lo mejor posible para que la gente que vaya pueda deleitarse y comerse un buen cordero asado, un buen ternero a la parrilla, es lo que esperamos, y que el público nos acompañe para que esto no se termine, que nuestra tradición no se termine”.

Por último, sobre la preparación de la vaquillona que deberá asar el equipo organizador, Duarte mencionó que “técnica no hay mucho y secreto tampoco, la cuestión es hacerlo bien y que el asado esté bien cocido, y mantener bien el fuego, para que la gente pueda deleitarse de ese buen asado en ese momento”.