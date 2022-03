Sciurano lamentó no haber alcanzado una lista única

El legislador por al Unión Cívica Radical, Federico Sciurano, habló con ((La 97)) Radio Fueguina tras el cierre de listas en el centenario partido, que el próximo 10 de abril irá a elecciones internas.

En ese sentido, reconoció la tarea realizada por su colega y par en el parlamento, Liliana Martínez Allende, quien encabeza la nómina de Renovación Radical: «Ha sido un trabajo muy importante encabezado por ella para entender el momento en el que nos encontramos».

Además, destacó que desde este espacio el objetivo es «poder construir sin criticar y sin destruir a otro y transmitir un mensaje a los fueguinos: que estamos comprometidos».

El Legislador también mencionó un hecho significativo detrás de la postulación de Martínez Allende, que podría transformarse en «la primera mujer Presidenta del partido» y apostó a combinar experiencia con nuevos referentes.

«La política necesita dirigentes con experiencia para llevar esa estructura partidaria centenaria y hoy esta lista está compuesta por dirigentes que vienen trabajando desde hace muchos años pero que vienen marcando una mirada progresista», sostuvo, y agregó: «Hay que valorizar la experiencia para garantizar la toma de decisiones correcta».

Por último también lamentó no haber alcanzado un consenso absoluto para llevar finalmente a las elecciones una sola lista: «Aspiraba a una mirada común, pero la democracia es un resorte para poder resolver las cuestiones que no pueden ser resueltas de otro modo… siempre la aspiración es que se construya una lista unánime, aunque en este caso lamentablemnete no fue posible y está bien que el afiliado pueda opinar a través del voto».