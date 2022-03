El Congreso, organizado en Resistencia por la Secretaría de Deportes de la Nación y el Instituto del Deporte Chaqueño, abordó al deporte en clave de género y desarrolló actividades destinadas a promover el aprendizaje y la reflexión sobre la construcción desde una perspectiva de igualdad de derechos y federalización. Representando a Tierra del Fuego, participaron Valeria Gavilán, referente del área de Género de la Subsecretaria de Deportes y Juventudes de la provincia y Natalia Muñoz coordinadora de EDA (Escuelas Deportivas Argentinas).

Valeria Gavilán detalló que “fue muy emocionante conocer a las personas que representan a las áreas de Género de todas las provincias argentinas, todas con el mismo objetivo de trabajar por la inclusión real de las comunidades de distintos géneros en las prácticas deportivas”.

En los días de exposiciones y debate “se puso mucho énfasis en visibilizar las barreras de acceso al deporte de las personas de diferentes géneros, escuchar sus relatos, los testimonios de personas trans a las que históricamente se les fue negando el derecho a practicar tal o cual disciplina fue muy movilizador y nos indica que las políticas públicas deben empezar a corregir esas miradas”, indicó.

En la segunda jornada, Verónica Moreira, Rafael Crocinelli y Maia Moreira presentaron sus publicaciones. Los tres textos estudian al deporte reuniendo experiencias, investigaciones y reflexiones en torno al deporte desde una perspectiva de géneros.

Por último, tuvo lugar un conversatorio final con la Red Federal Género y Deporte, coordinado por Guillermina Gordoa, Directora Nacional de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación. En este espacio, las y los participantes intercambiaron experiencias sobre los desafíos de las mujeres y LGTBI+ en el mundo deportivo.

En cuanto a los ejes de trabajo para un futuro encuentro, se estableció la importancia del desarrollo e implementación de políticas activas para el pleno acceso, permanencia y representación de mujeres y LGTBI+ al deporte.

Además Valeria Gavilán subrayó que “regresamos con consignas de trabajo claras: avanzar en el proyecto de ley que establezca la paridad de género en las comisiones directivas de clubes deportivos de todo el país; lograr que el Estado acompañe a los atletas de alto rendimiento no sólo durante su recorrido deportivo, sino que ese acompañamiento continúe porque muchas veces son personas que por dedicarse al deporte no estudiaron carreras universitarias o no se insertaron laboralmente y , por último y muy necesario en todas las jurisdicciones que la ESI sea obligatoria y transversal para entrenadores y entrenadoras y profesoras y profesores de educación física”.