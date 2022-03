El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani se presentó en la Justicia junto al Dr. Jorge Pintos para solicitar la inconstitucionalidad de la modificación de la Carta Orgánica de Ushuaia que propone La Cámpora “ya que está demostrado que la manipulación sobre la misma está basada con fines electorales y no es un reclamo de la sociedad”.

“Está claro que en esta modificación de la Carta Orgánica no quieren que se involucren los ciudadanos. No se destinó presupuesto y obligan a quienes se comprometan a hacerlo gratis: ¿Qué ciudadano común y corriente puede estar 3 meses sin trabajar?”, sostuvo el diputado Stefani y agregó: “Hay que abrirles la puerta a los ciudadanos, no excluirlos. Están discriminando al ciudadano de Ushuaia para que no se meta, para que no se involucre. Quieren que la casta kirchnerista siga manejando los recursos del Estado a su conveniencia. Solo buscan la posibilidad de reelegirse en el cargo. Quieren perpetuarse en el poder”.

“En el proyecto de ordenanza para modificar la Carta Orgánica debe figurar el presupuesto asignado para esta tarea, cosa que no sucedió. Se aprobó en el Consejo Deliberante y más tarde se anunció que los participantes lo harán de forma ad honorem. Cuánto le va a salir a los Ushuaienses este capricho del intendente y a su séquito de querer perpetuarse en el poder, como ya hizo el kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz», cuestionó Stefani.

“Además la sesión del concejo deliberante estuvo plagada de irregularidades. Se enteraron en el mismo momento de la modificación de determinados artículos y encima no le dieron el tiempo para leer esas modificaciones. Pasaron de modificar 10 artículos a 105 sin la mínima fundamentación, ni tratamiento. Una vergüenza”, sentenció Stefani.

“El único fundamento que sostienen para llevar adelante esta modificación es la perspectiva de género, en base a esto buscan cambiar el escudo de la ciudad y eximir del estudio del impacto ambiental a las obras realizadas por la municipalidad, como hizo la ex gobernadora Bertone con la obra del Corredor del Beagle y todos sabemos como terminó”, disparó Tito Stefani y agregó: “Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nos tratan como tontos, deben dejar de subestimar a la sociedad”.

“Son varias las irregularidades y no podemos permitir que sigan modificando las leyes a su antojo o conveniencia. Si quieren modificar la Carta Orgánica, la madre de las leyes de Ushuaia, que lo hagan como corresponde”, finalizó Stefani.