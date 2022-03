“Lo que se aprobó en el Congreso es muy importante porque trae por lo menos estabilidad y trae paz al país, uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero la realidad es que el endeudamiento este gobierno nacional no es quién lo género, pero Alberto Fernández fue quien lo tuvo que resolver”, remarcó Melella.

“Agradecer a todos los diputados que han acompañado con su voto positivo y a aquellos que han votado negativo también entender que es su posición, pero había que buscar la paz social, había que buscar que la Argentina pueda seguir el camino del crecimiento, lo necesitábamos porque, la verdad, veníamos muchos problemas, venimos de años de ajuste, donde se generó este endeudamiento, venimos de la pandemia, y la verdad que los argentinos no queremos más conflicto”, expuso el mandatario fueguino.

Asimismo, respecto del contexto actual y la necesidad de la aprobación en el Senado, Melella indicó que “este es un momento muy complicado para la Argentina, así que ojalá se trate en el senado y sea bueno el resultado, porque la Argentina necesita seguir creciendo, nuestra provincia necesita seguir creciendo”.

En ese marco, expresó que “Tierra del fuego viene creciendo en el empleo, viene creciendo en el desarrollo y si no está el acuerdo va a ser muy difícil y afectará a todo el país”, y agregó que “la realidad es que en este sentido fueron muy pocos los beneficiarios de esta deuda, es la realidad, muy pocos se beneficiaron con este endeudamiento, no se benefició el país entero con más escuelas, más rutas, más agua y cloacas, más hospitales, más subsidios a las pymes o créditos blandos para las pymes, si no que muy pocos fueron los que se beneficiaron y creo que ahí está la discusión”.

Por último, el titular del Ejecutivo provincial mencionó que se debe investigar quiénes fueron los beneficiados pero además trabajar en el desarrollo: “Creo que hay que ver quiénes son los que se beneficiaron y por qué, pero uno no puede seguir con esa mirada solamente y tiene que mirar hacia delante, y el país necesitaba tener estabilidad, entonces creo que a nosotros nos ayuda muchísimo que se apruebe el nuevo acuerdo”.