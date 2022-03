La joven profesional fueguina siempre quiso trabajar para mejorar y defender al Estado. Sigue ese camino y es especialista en derecho vinculado a las nuevas tecnologías. Comentó que fue al jardín del Centro Infantil Integrado, luego pasó por el jardín N° 4 y la Escuela 2 en la primaria, siendo que la secundaria la cursó en el CIERG. “Cuando terminé la secundaria me fui a estudiar a Buenos Aires y me recibí de abogada en la Universidad de Buenos Aires -relata la riograndense-, después hice una maestría en la Universidad Austral y actualmente estoy haciendo el doctorado en la UCA, también en Buenos Aires, pero aprovechando esta modalidad virtual por la pandemia, que me permite por lo menos este año no tener que viajar”.

“Soy muy nerd, me hago cargo, siempre me gustó mucho estudiar, me gusta estar siempre aprendiendo y cosas vinculadas al derecho, ahora estoy un poco más orientada a lo que son las nuevas tecnologías, sobre todo Inteligencia artificial y blockchain, y soy docente también en estas temáticas tan novedosas, así que siempre como inquieta en lo académico”, comentó en diálogo con Marita Romero.

Sobre el ámbito en el que eligió especializarse, la abogada mencionó que “las nuevas tecnologías, en el caso de derecho laboral, permite por lo menos en quienes tienen donde vos aplicas derecho, darle una nueva mirada que permita salir del ejercicio de la profesión de forma tradicional, que está como un poco descompasado de todo lo que es la sociedad digital, sobre todo que es la sociedad que vivimos hoy”.

Agregó que “el derecho está como de a poco despertándose y dándose cuenta de que tiene que acompañar la transformación digital de la sociedad y parte de eso es acompañar en la regulación para que estás tecnologías se inserten en los Derechos Humanos respetando los valores del Estado democrático, por un lado, pero también por otro ayudándonos a modernizar nuestros empleos, y en el caso mío que yo me dedico al sector público, todo lo que sería las funciones de los distintos servicios que presta el Estado.

Actualmente, la riograndense trabaja en el Superior Tribunal de Justicia como redactora del doctor Ernesto Löffler y señaló que “en los últimos 12 años he pasado como por 7 trabajos, así que he estado bastante lugares, siempre en el sector público de acá de Tierra del Fuego”.

Siempre quiso ser abogada y su madre descubrió una carta que data de sus 7 u ocho años en la que ya decía que “quería ser abogada y además quería ser una abogada que defendiera al Estado”. “Es muy loco porque yo terminé siendo abogada, me dedico al derecho administrativo, que es la gama de derecho que estudia todas aquellas normas vinculadas con el Estado y además nunca litigate contra el Estado, siempre trabajé para el Estado, porque a mí me parece que si se pueden mejorar las cosas es trabajando desde adentro», precisó Sánchez Caparrós.

Es la hija de la diputada Mabel Caparrós, pero lejos de tratar de usufructuar el apellido, indicó que siempre quiso demostrar su capacidad mediante el trabajo y el estudio. Se recibió de abogada con diploma de honor, en la maestría también y su tesis fue una de los dos trabajos premiados de una camada de 70 alumnos. “Tuve siempre que esforzarme mucho para mostrar que yo tenía condiciones, más allá de portar apellido, digamos”, expuso.