En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Abal indicó que “son 40 años, es toda una vida, así que estamos muy orgullosos de poder participar tanto de la Cámara de Comercio, como ciudadano común, con el centro de veteranos, estar haciendo trabajo de la organización de eventos junto a la Municipalidad, con el desfile que se va hacer el 2 de abril”.

El ex combatiente se manifestó “realmente emocionado” por el nuevo aniversario, destacó que “lo que uno trata es siempre recordar a aquellos que no volvieron y que, como dice la leyenda que está en el monumento, un pueblo no debe olvidar a quiénes dieron su vida por la dignidad de todos”.

“Como sabemos, la ciudadanía de Río Grande se suma masivamente a participar de estos eventos, así que muy contentos con eso, es un año muy particular porque en los 40 años hay una participación, no solamente de la gente de la ciudad sino de mucha gente que viene de afuera, vienen de países limítrofes, gente de distintas provincias, no solamente veteranos de guerra”, expuso Abal.

En ese marco, resaltó la llegada de un equipo de arqueólogos especialistas en campos de batalla que vienen trabajando para realizar un documental con entrevistas a los veteranos de la guerra de Malvinas, con el fin de que la sociedad argentina pueda conocer sus historias.

Abal comentó que este grupo de profesionales “hace ya dos o tres años que vienen trabajando con veteranos de guerra en todo el país, de todas las fuerzas y de todas las jerarquías, es un grupo muy heterogéneo, donde pretenden dejar un archivo audiovisual que pueda ser documentado y guardado debidamente en el Museo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas de las universidades y en las universidades que los requieran como testimonio vivo de los veteranos de guerra para las generaciones futuras, y la verdad que estamos muy contentos con toda esta participación, no solamente con la gente de la ciudad sino con la gente de todo el país”.