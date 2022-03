El artista riograndense Omar Hirsig participó del concurso de murales de Ushuaia en el marco de los 40 años de Malvinas, pero no fue seleccionado. Dejó entrever que no habría sido elegido por plantear un mensaje “políticamente incorrecto”.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Hirsig relató que de antemano sabía que no iba a ser seleccionado, teniendo en cuenta que las bases del concurso eran las temáticas de héroes de Malvinas, flora y fauna de la región y recursos naturales, siendo que su propuesta visual plantea un cuestionamiento al accionar de la dictadura Argentina de 1982.

“Se apuntaba que iba a ser éticamente correcta la cuestión”, dijo el artista, y agregó que “yo sabía que no iba a ser seleccionado”. “La selección era de 10 trabajos, 5 nacionales y 5 regionales, así que yo hubiera estado participando dentro de esos cinco regionales”, detalló Hirsig.

“Habrá otros laburos mejores, no tengo ni idea, no sé si político, por ahí mi trabajo es un poco crudo fuerte, yo manejo esa estética y pensaba una alternativa un poco más blanda más accesible, pero no puedo contra mis principios”, sostuvo el vecino de Río Grande.

“Yo nací en el 82 y me informé mucho y de hecho tiene muchos detalles que tienen que ver con haber estudiado un poco el tema, no me quise quedar con los fácil”, expresó el artista, y sobre el jurado remarcó que “había ex combatientes de Malvinas está Laura Lloverá, había bastante jurado y uno acepta las reglas de juego cuando es un concurso”.

Por último, señaló que está a la espera de una confirmación respecto de si hay artistas riograndenses seleccionados: “Queremos ver quiénes quedaron acá regional porque de los que yo conozco ninguno mandó, no nos motivaba mucho la temática, y tengo dudas de si quedó alguien de acá de Río Grande, lo cuál sería una picardía por la ciudad es la capital nacional de la vigilia”.