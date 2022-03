Un policía fue herido en una pierna con una bomba molotov mientras se producían los incidentes con manifestantes en el Congreso.

“Justamente ahora estamos en el peor lugar, porque la policía avanzó unos metros de donde estamos nosotros, entonces todos los cascotazos nos están llegando a nosotros”, estaba narrando Paula Bernini por TN cuando la molotov lanzada por los manifestantes alcanzó a un policía y lo hirió en una de sus piernas.

“Ay, cuidado, ay, no, se está prendiendo fuego, ¡¡¡ayudémoslo!!! Ay, no, me pegó un piedrazo, ayudémoslo”, se escuchó el grito desesperado de la cronista.

“Bueno, esto se puso realmente tenso, el policía se prendió fuego la pierna, traigan esa botella de agua!!! Yo voy a buscar la botella. ¿Estás bien, estás bien? Bueno, miren cómo tiene la pierna este hombre. El policía está herido, se le prendió fuego una pierna, y siguen tirando”, siguió relatando Paula.

“¿Dónde se lastimó? No fue grave afortunadamente la quemadura, ahí lo retiran al policía para que lo atiendan”, intervino Julio Bazán, otros de los periodistas presentes en el lugar.