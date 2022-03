Sobre la actividad, Laffitte expresó que “nos parecía muy interesante en Tolhuin hacer una actividad, tanto el Municipio como Gobierno, trabajando en conjunto en función de generar políticas públicas de mayor calidad para las mujeres y también para las disidencias sexuales”.

“Hoy estamos trabajando en relación a los cuidados que implican, los cuidados de quienes somos las personas que cuidamos, y cómo los cuidados sobre todo recaen en esta sociedad en las mujeres”, mencionó la funcionaria.

En ese marco, detalló un ejercicio que se llevó adelante con los y las presentes: “Hicimos una actividad con una calculadora, de una mujer que trabaja 8 horas fuera de su casa, calculamos que trabaja más de 700 horas mensuales dentro de su casa, y para lo que sirve la calculadora es para que veamos cómo está invisibilizado el trabajo, el trabajo no remunerado, ese que se confunde con amor, eso de que las mamás somos buenas y amorosas, y es verdad lo somos algunas, pero es muy importante saber qué eso que hacemos en casa es trabajo no remunerado, que son muchísimas horas que sí tendríamos que pagarle a alguien para que haga el mismo trabajo, a una trabajadora de casa particular, tendríamos que pagarle, en el caso que hicimos hace un rato, más de 200.000 pesos. Entonces es importante tener en cuenta que el trabajo que llevamos adelante en nuestra casa es un trabajo que es fundamental para la reproducción social, entonces tiene que ser trabajo valorado, y si tenemos un compañero en casa tiene que ser de 50 y 50”.

Asimismo, respecto del 8 de marzo y el Mes de la Mujer, Laffitte destacó que “son días que pasan por el cuerpo digo yo, porque son días que una levanta la voz, sobre todo por aquellas que ya no están, aquellas que mataron, y siempre la nombró al Nilda Núñez, que me parece que está en cada una de las mujeres de Tolhuin y de todo el mundo, y es necesario seguir en la calle para que no haya más violencia por motivos de género”.

“Nosotros trabajamos en Tolhuin y en toda la provincia con mujeres que sufren distintas violencias por motivos de género y sabemos que el pueblo, lamentablemente, no está exento y hay muchísimas mujeres, muchísimas vecinas, que están en esta situación y, vale decir, muchísimos vecinos que ejercen violencia”, relató la subsecretaria, y añadió que “es necesario que como sociedad podamos también, no solamente acompañar a quien sufre la violencia, sino también poder poner una palabra y detener a nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro pariente, que está ejerciendo violencia actualmente contra una vecina, y creo que ese es el mensaje en función de que el Estado tiene que estar y mejorar en políticas públicas, pero como vecinos y vecinas tenemos que estar para que no toleremos más la violencia por motivos de género”.