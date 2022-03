Melella indicó que “antes de asumir tuve una reunión con el sector petrolero y le hemos pedido la industrialización, se han hecho avances, hay avances”, y agregó que “hay acuerdos entre quienes producen y quiénes tienen ganas de dar valor agregado, industrializar”.

“Hubo reuniones muy importantes en estos días, por eso la visita en su momento de la embajadora de Francia, que tuvo que ver en parte con esto, porque la provincia tiene claro hacia dónde queremos ir, y tenemos que industrializar gas y petróleo, como anuncié el otro día una ley, pero la verdad es que hubo muchos puntos en común y muchos puntos de avances”, sostuvo el primer mandatario, aunque remarcó que los anuncios se harán una vez que se concreten los convenios.

“ Yo prefiero cuando se concrete poder anunciarlo como corresponde, pero es decisión de la provincia avanzar en todo lo que sea industrialización de los recursos naturales y de la producción primaria -expuso Melella-. La iniciativa que hay es netamente privada, es inversión netamente privada y con acompañamiento nuestro, que somos los que empujamos para que se haga. Venimos peleándola, empujándolos, exigiendo que se pueda llevar adelante la producción de urea metanol o la producción que sea”.

Por otra parte, acerca de la relación con el Gobierno nacional en este tema, indicó que “han habido reuniones importantes en estos días, se lo he pedido el otro día al presidente, el acompañamiento; el presidente tiene muy claro que ese es el camino del desarrollo, no solo de la provincia, sino del país, así que en ese sentido estamos nosotros muy contentos, creemos que se va a lograr, como se va a lograr la producción de hidrógeno verde en nuestra provincia”.

Sobre esto, el titular del Ejecutivo amplió que “hay dos iniciativas que se están trabajando, que se están pesando más allá del estudio que encargó la provincia con fondos del CFI a especialistas del país, y lo que es la generación de energías renovables”.

Por último, destacó que la realización de una empresa con participación del Estado, tal como lo plantea el proyecto Terra Ignis, dependerá de los legisladores fueguinos: “Es una herramienta, como yo se los dije ya hace tiempo a los legisladores, es una herramienta. Si tuvieras una empresa del Estado como lo tienen muchos, puede participar de ese tipo de negocio, pero no solo participar y tener más ganancias de regalías, el Estado es también quién puede empujar a nuevas perforaciones, a nuevos negocios en el sector de hidrocarburos. Es una herramienta muy importante, pero si la legislatura no la ve no avanzará”.